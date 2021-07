Με τα νέα μέτρα για τον κορονοϊό να τίθενται σε ισχύ, αλλά και με την ανακοίνωση περισσοτέρων πληροφοριών όσων αφορά τις διευκολύνσεις των πολιτών που έχουν εμβολιαστεί και αντιστοίχως τους περιορισμούς σε μη εμβολιασμένους, εγείρονται ερωτήματα όσον αφορά το πώς κινούμαστε πλέον στην καθημερινότητα μας.

Έτσι την Παρασκευή δόθηκαν διευκρινίσεις από το υπουργείο Ανάπτυξης για το τι ισχύει στους εξωτερικούς χώρους και το take away, αλλά και στους εσωτερικούς χώρους σε εστίαση και ψυχαγωγία. Έτσι στο πλαίσιο αποσαφήνισης αποριών που έχουν προκύψει, διευκρινίζεται ότι όσον αφορά τους εξωτερικούς χώρους και το take away, ισχύει ό,τι ίσχυε έως σήμερα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα αποστάσεων να παραμένουν σε εφαρμογή. Όποιος πολίτης το επιθυμεί, θα έχει την δυνατότητα να αγοράσει τον καφέ του και να τον πιει καθήμενος σε σκαμπό, εξωτερικού χώρου, αλλά σε κάθε περίπτωση όχι όρθιος.

Την ίδια στιγμή, η είσοδος σε κλειστούς χώρους γίνεται πλέον μόνο με πιστοποιητικό εμβολιασμού, αποτελέσματα rapid ή μοριακού τεστ ή πιστοποιητικό νόσησης, το οποίο πρέπει να φέρουμε μαζί μας σε χαρτί ή να υπάρχει στο κινητό.

Σε κάθε περίπτωση όμως όταν κάποιος δεν έχει έγγραφο ταυτοπροσωπίας (διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης ή ταυτότητα) δεν μπορεί να μπει.

Την ίδια ώρα ο επιχειρηματίας ή υπάλληλος της επιχείρησης έχει νομικώς κατοχυρωμένο δικαίωμα να κάνει έλεγχο ταυτοπροσωπίας στους πελάτες που θέλουν να εισέλθουν.

Τέλος, δεν χρειάζονται έγγραφα ταυτοπροσωπίας για παιδιά κάτω των 12 ετών, καθώς αρκεί η βεβαίωση του γονιού.