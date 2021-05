Κορονοϊός - Γώγος: Πιθανό νέο κύμα τον Σεπτέμβριο - Πώς μπορούμε να το προλάβουμε

Όσον αφορά την αξιοπιστία των self test, είπε ότι όποιος έχει συμπτώματα θα πρέπει να κάνει κατευθείαν μοριακό ή rapid test και όχι μόνο το self test. "Τα self test δεν έχουν την ίδια ευαισθησία και ειδικότητα με τα μοριακά ή τα rapid. Τα self test είναι ένα εργαλείο δημόσιας υγείας, έτσι πρέπει να το δούμε. Δηλαδή έχει σαν στόχο να ανιχνεύσει ασυμπτωματικούς ασθενείς που θα βγούνε προς τα έξω και θα μολύνουν τους συνανθρώπους μας. Μπορεί να μην ανιχνεύσει το 100% διότι η ευαισθησία του μπορεί να είναι γύρω στο 60-80%, που σημαίνει ότι ένα πολύ σημαντικό ποσοστό θα μείνει στο σπίτι", ανέφερε.

Σχετικά με την περίπτωση της 44χρονης στην Κρήτη, έκανε λόγο για "σπάνιες περιπτώσεις. "1 με 5 στο εκατομμύριο σε συγκεκριμένο εμβόλιο μπορεί να υπάρξει αυτό το σύνδρομο, της θρομβοπενίας με θρομβώσεις, δηλαδή μια αυτοάνοση κατάσταση. Ένα παράδοξο φαινόμενο. Είναι σε ένα πολύ μικρό ποσοστό, αλλά δυστυχώς μπορεί να συμβεί", ανέφερε. Τόνισε ότι αν κάποιος έχει θρομβωτικό επεισόδιο μετά την πρώτη δόση του εμβολίου, "τότε μπορεί να αλλάξει τη Β δόση με άλλο εμβόλιο".