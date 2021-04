Επιστροφή στα Λύκεια - Με self test και αντισηπτικά μαθητές και εκπαιδευτικοί - ΒΙΝΤΕΟ

Επιστρέφουν στις τάξεις σήμερα οι μαθητές των Λυκείων. Με τη βεβαίωση για το self test εκπαιδευτικοί και μαθητές προσήλθαν στα σχολεία. Εκτός από την υποχρεωτική χρήση μάσκας και τα υπόλοιπα γνωστά μέτρα προστασίας από τον κορoνοϊό, αντισηπτικά και αποστάσεις, πρέπει να έχουν μαζί τους και τη βεβαίωση αρνητικού αποτελέσματος από τη διενέργεια του self test.

Κάθε μέλος της εκπαιδευτικής κοινότητας είναι υποχρεωτικό να υποβάλλονται σε self test δύο φορές την εβδομάδα και να φέρουν μαζί τους στο λύκειο τη σχετική βεβαίωση (για τους εκπαιδευτικούς) ή κάρτα (για τους μαθητές) αρνητικού αποτελέσματος κάθε Δευτέρα και Πέμπτη. Αξίζει, μάλιστα, να σημειωθεί ότι είναι υποχρεωτικό το self test ακόμα και για όσους μαθητές και εκπαιδευτικούς έχουν εμβολιαστεί. Έτσι, από σήμερα και για τις επόμενες δύο εβδομάδες, τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας δικαιούνται συνολικά τέσσερα tests (δύο για κάθε εβδομάδα). Ειδικότερα, από σήμερα, Δευτέρα, θα μπορούν να προμηθευτούν με μια επίσκεψη στο φαρμακείο δύο τεστ (θα γίνουν δύο καταχωρίσεις από τους φαρμακοποιούς), και την επόμενη εβδομάδα να παραλάβουν ακόμη ένα. Όπως έχει ανακοινωθεί από το υπουργείο Παιδείας, σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος στο self test, οι απουσίες 1-2 ημερών μέχρι να γίνει το επαναληπτικό test δεν θα προσμετρώνται. Τα επαναληπτικά tests πρέπει να γίνονται εντός 24 ωρών, εξ ου και η λειτουργία των δημόσιων δομών και τις Κυριακές.

Τι έδειξαν τα self tests

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του υπουργείου Παιδείας, από τις δηλώσεις των αποτελεσμάτων των self tests μεταξύ της εκπαιδευτικής κοινότητας η θετικότητα καταγράφεται μέχρι στιγμής στο 0,27% και εντοπίστηκαν 408 δυνητικά νοσούντες. Ειδικότερα, 236 μαθητές δήλωσαν θετικό τεστ και 98.965 αρνητικό, ενώ από το εκπαιδευτικό και λοιπό προσωπικό 172 τεστ ήταν θετικά και 50.887 αρνητικά. Εκτός από τη διενέργεια των self tests κατ' οίκον, στα λύκεια ισχύουν κανονικά όλα τα μέτρα προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού. Αναλυτικότερα: υποχρεωτική είναι η χρήση μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, οι μαθητές θα κάνουν διαφορετικά διαλείμματα ανά ομάδες, ενώ σταθερές θα είναι οι ομάδες μαθητών στα αθλήματα και άλλες δραστηριότητες. Επίσης, προβλέπονται η χρήση αντισηπτικών, οι σχολαστικοί καθαρισμοί αιθουσών και κοινόχρηστων χώρων, οι τακτικοί αερισμοί των χώρων, καθώς επίσης και ειδικότερα μέτρα για προσαρμοσμένη λειτουργία κυλικείων, εργαστηρίων πληροφορικής, χρήσης μουσικών οργάνων κ.ά..