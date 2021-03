Κορονοϊός - Βρετανία: Τα στοιχεία για τη διασπορά στα δημοτικά από τον Ιούνιο έως τον Δεκέμβριο του 2020

Η πανδημία COVID-19 έχει οδηγήσει πολλές χώρες στο κλείσιμο των σχολείων ανά τον κόσμο, επηρεάζοντας έτσι την εκπαίδευση των παιδιών. Δεν υπάρχουν πολλά δεδομένα για τη λοίμωξη και τη μετάδοση της λοίμωξης COVID-19 σε εκπαιδευτικές μονάδες. Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, Πάνος Μαλανδράκης, Γιάννης Ντάνασης και Θάνος Δημόπουλος (Πρύτανης ΕΚΠΑ)( https://mdimop.gr/covid19/) συνοψίζουν τα δεδομένα μίας μελέτης στο Ηνωμένο Βασίλειο, που κατέγραψε την επίπτωση της λοίμωξης COVID-19 στα δημοτικά σχολεία όταν άνοιξαν ξανά την 1η Ιουνίου 2020 για να καταμετρηθεί η συμπτωματική και η ασυμπτωματική νόσος στους μαθητές και στο προσωπικό («SARS-CoV-2 infection and transmission in primary schools in England in June–December, 2020 (sKIDs): an active, prospective surveillance study»). Στόχος ήταν να εντοπιστούν οι ασυμπτωματικοί φορείς της νόσου και να υπολογιστεί η μεταδοτικότητα στις σχολικές μονάδες. Στη μελέτη αυτή υπήρχε μία ομάδα που υποβαλλόταν σε εβδομαδιαίο έλεγχο με ρινοφαρυγγικό επίχρισμα για πιθανή λοίμωξη. Μία δεύτερη ομάδα υπεβλήθη σε αιμοληψία για έλεγχο αντισωμάτων στην έναρξη της μελέτης, ένα μήνα μετά, το Σεπτέμβριο του 2020 και στο τέλος της μελέτης το Νοέμβριο-Δεκέμβριο 2020. Μέσα στο καλοκαίρι ελέγχθηκαν 11966 συμμετέχοντες (6727 μαθητές, 4628 μέλη του προσωπικού και 611 άλλοι) σε 131 διαφορετικά σχολεία με 40501 ρινοφαρυγγικά τεστ. Η συχνότητα της εβδομαδιαίας λοίμωξης SARS-CoV-2 ήταν 4,1 ανά 100.000 μαθητές και 12,5 ανά 100.000 στο προσωπικό. Στην έναρξη της μελέτης, σε 45 σχολεία, 91 στους 816 μαθητές και 209 στα 1381 μέλη προσωπικού, ήταν θετικοί για αντισώματα έναντι του SARS-CoV-2, αντίστοιχα δεδομένα με αυτά της κοινότητας. Η οροθετικότητα δεν συσχετίστηκε με την παρακολούθηση στο σχολείο κατά την περίοδο της καραντίνας (p=0.13 για τους μαθητές, p=0.2 για το προσωπικό) ή την επαφή του προσωπικού με τους μαθητές (p=0.37). Στο τέλος του καλοκαιριού 603 (73,9%) στους 816 μαθητές και 1015 (73,5%) στα 1381 μέλη του προσωπικού βρισκόταν ακόμη υπό παρακολούθηση και πέντε άτομα, εκ των οποίων τέσσερις μαθητές έγιναν οροθετικοί. Μέχρι το Δεκέμβριο του 2020, 55 άτομα (5,1%) που ήταν αρνητικά στην αρχή, 19 μαθητές και 36 μέλη του προσωπικού έγιναν οροθετικά στον έλεγχο αντισωμάτων. Τα δεδομένα αυτά καταδεικνύουν ότι τα ποσοστά λοίμωξης με τον ιό SARS-CoV-2 στα δημοτικά σχολεία ήταν χαμηλά μετά το άνοιγμα τους στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τα παιδιά συχνότερα εμφανίζουν ασυμπτωματική ή ήπια νόσο, για αυτό τα δεδομένα αυτά δεν μπορούν να γενικευτούν για τα Γυμνάσια και τα Λύκεια, καθώς τα μεγαλύτερα παιδιά έχουν υψηλότερο κίνδυνο λοίμωξης, άρα και μεγαλύτερη πιθανότητα μετάδοσης και κατ’ επέκταση μαζική εμφάνιση κρουσμάτων στις σχολικές μονάδες.