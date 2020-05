Ο κορονοϊός φαίνεται ότι κάνει μόδα τα drive in, οι ανακοινώσεις για τα οποία διαδέχονται η μία την άλλη τις τελευταίες εβδομάδες. Στον καιρό της πανδημίας το πακέτο "θερινό κινηματογράφος από απόσταση, μέσα στην ασφάλεια του αυτοκινήτου και σε ένα υπαίθριο περιβάλλον" μοιάζει δελεαστικό. Γι' αυτό και αρκετοί φορείς, σύμφωνα με την εφημερίδα "ΤΑ ΝΕΑ", ανακοινώνουν την αναβίωση μιας κινηματογραφικής εμπειρίας που μεσουράνησε στην Αμερική τις δεκαετίες του 1950 και 1960 και κουβαλάει στο DNA της μια νοσταλγία.

Ένας από τους πρώτους ήταν ο Δήμος Γλυφάδας, ο οποίος ανακοίνωσε την έναρξη του πρώτου θερινού drive in φεστιβάλ στην περιοχή. Στο Γκολφ θα στηθεί μια μεγάλη κινηματογραφική οθόνη για τους θεατές σε τέσσερις τροχούς. Η είσοδος θα είναι δωρεάν και αντί εισιτηρίου θα συγκεντρώνονται τρόφιμα και φάρμακα για τις κοινωνικές δομές του δήμου. Τον δικό του drive in κινηματογράφο θα λειτουργήσει για δύο εβδομάδες και ο Δήμος Χαϊδαρίου. Η αυλαία θα ανοίξει στις 6 Ιουνίου, στην περιοχή της Αφαίας και η είσοδος για όλους θα είναι ελεύθερη. Μυστήριο συνοδεύει την ανακοίνωση της λειτουργίας του Αθενς Ντράιβ Ιν. Χωρίς να δίνει πληροφορίες, στην ηλεκτρονική σελίδα της η επιχείρηση έχει απλώς τοποθετήσει ένα countdown, το οποίο μετρά αντίστροφα έως την 1η Ιουνίου που θα επιτραπεί το άνοιγμα των θερινών κινηματογράφων. Πάντως, φήμες θέλουν το συγκεκριμένο εγχείρημα, σύμφωνα με "ΤΑ ΝΕΑ", να συνδέεται με τη μετατροπή του πάρκινγκ του θεάτρου του Λυκαβηττού σε drive in σινεμά.

Παράλληλα, στη Θεσσαλονίκη η ομάδα Parenthesis ετοιμάζει το Drive In Festival που δεν θα επικεντρωθεί στις προβολές ταινιών, αλλά θα περιλαμβάνει DJ sets σε συνεργασία με τους Street Outdoors, σύγχρονο χορό, ζωντανές συναυλίες, θέατρο ακόμη και stand up comedy.