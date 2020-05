Το θόλωμα των γυαλιών όταν φοράνε μάσκα είναι ένα σημαντικό πρόβλημα για αρκετούς. Όμως υπάρχει μια απλή λύση για αυτό, που θα σας πάρει μόνο δύο λεπτά από τον χρόνο σας. Το CNN σε ένα αφιέρωμα στα προβλήματα που προκύπτουν ενώ φοράμε μάσκα λόγω του κορονοϊού, δίνει απλές λύσεις που μπορούν να μας βοηθήσουν στην καθημερινότητά μας. Το μόνο που θα χρειαστείτε είναι σαπούνι και νερό. Η συμβουλή έρχεται από το ιατρικό περιοδικό "Annals of the Royal College of Surgeons of England" με τη συμμετοχή δύο γιατρών. Βρήκαν αυτό το κόλπο, καθώς τα γυαλιά μυωπίας τους θόλωναν στο χειρουργείο. Τα γυαλιά σας θολώνουν επειδή η μάσκα κατευθύνει την αναπνοή σας προς τα πάνω αντί για μπροστά σας, που μπορεί να είναι καλό για τη μη μετάδοση της νόσου, αλλά κακό για όσους δεν έχουν τέλεια όραση. Το σαπούνι και το νερό μπορούν να δράσουν ως "μανδύας" στην επιφάνεια των φακών των γυαλιών. Το "μαγικό" αυτό διάλυμα επιτρέπει στα σταγονίδια από την αναπνοή σας να διανεμηθούν ομοιόμορφα αντί να συγκεντρωθούν στους φακούς σας.

1. Πρώτο βήμα να πλύνετε σχολαστικά τα χέρια σας με νερό και σαπούνι

2. Δεύτερο βήμα να βρέξετε τα γυαλιά σας και να βάλετε σαπούνι στους φακούς

3.Τρίτο βήμα να ξεπλύνετε τα γυαλιά σας με ζεστό νερό

4.Τέταρτο βήμα να στεγνώσετε με προσοχή και απαλές κινήσεις τα γυαλιά, χρησιμοποιώντας μια καθαρή πετσέτα ή με ειδικό πανί για γυαλιά

Τα γυαλιά σας τώρα είναι έτοιμα για χρήση.