"Αποφασίσαμε να επισκεφτούμε το Βρετανικό Μουσείο , αν και δε μας χαροποιεί καθόλου το γεγονός ότι βρίσκονται εκεί, ως γνωστόν, τα κλεμμένα γλυπτά του Παρθενώνα και η Καρυάτιδα που είναι σχεδόν κρυμμένη σε ένα δωματιάκι αντί να βρίσκεται με τις αδελφές της σε περίοπτη θέση στο Μουσείο της Ακρόπολης. Τα μάτια μας γέμισαν δάκρυα, η συγκίνηση το δέος αλλά και η απογοήτευση στο έπακρο και ακολούθησε από τα παιδιά ένα project που ονομάζεται "Your Thoughts on Greece...for tourists in London" . Ανάμεσα στις ερωτήσεις που κάναμε στους επισκέπτες του Μουσείου ήταν και το ‘αν επιθυμούν να επιστρέψουν τα Γλυπτά του Παρθενώνα στην Ελλάδα’. Η απάντηση όλων 100% ήταν θετική", ανέφερε η κ. Χαριστάκη.