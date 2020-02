Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες του τμήματος Εικαστικών Τεχνών, ανοίγουν για τρεις ημέρες τις πόρτες των εργαστηρίων τους στο κοινό. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία των φοιτητών/τριών που αποτελεί πλέον θεσμό για τέταρτη συνεχή χρονιά. Την θεωρητική υποστήριξη επιμελούνται φοιτητές/τριες του Μεταπτυχιακού Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης.

Συμμετέχοντες:

Βασίλης Γαλάνης, Θωμάς Διώτης, Λουκάς Καλλιαντάσης, Μάρκελλος Κολοφωτιάς, Δημήτρης Κοντοδήμος, Βούλα Κούκκου, Ναταλία Μαντά, Εβίτα Παγώνα,

Ευριπίδης Παπαδοπετράκης, Ξένια Παπαδοπούλου, Αθηνά Παύλου – Μπενάζη,

Φωτεινή Πολυδώρου, Irene Ragusini, Κατερίνα Σάρρα, Χριστίνα Σπανού, Δημήτρης Ταμπάκης, Κλεοπάτρα Τσαλή, Ελένη Τσαμαδιά, Θάνος Φούντας, Σωτήρης Φωκέας

Θεωρητική υποστήριξη:

Σοφία Ξενέλλη, Μαρουσώ Περδίκη, Αναστάσιος Τσακαλιάδης-Σωτηράκογλου

Διάρκεια: 14 -16 Φεβρουαρίου 2020

Ώρες λειτουργίας:

Εγκαίνια: 14 Φεβρουαρίου, 20:00 - 23:00

15 Φεβρουαρίου: 15:00-22:00

16 Φεβρουαρίου: 15:00-22:00

-------

MFA OPEN STUDIOS 2020 || Athens School of Fine Arts

ASFA Master of Fine Arts students open their studios to the public for three days; an initiative of the students for the fourth year in a row. The theoretical framework is curated by students of Μaster in Theory and History of Art.

Participants:

Vasilis Galanis, Thomas Diotis, Loukas Kalliantasis, Markellos Kolofotias, Dimitris Kontodimos, Paraskevi Koukkou, Natalia Manta, Evita Pagona, Xenia Papadopoulou,

Euripidis Papadopetrakis, Athina Pavlou-Benazi, Fotini Polydorou, Katerina Sarra,

Irene Ragusini, Christina Spanou, Dimitris Tampakis, Kleopatra Tsali, Eleni Tsamadia, Thanos Fountas, Sotiris Fokeas

Theoretical framework:

Sofia Xenelli, Marouso Perdiki, Anastasios Tsakaliadis-Sotirakoglou

14-16 February 2020

14 February: Opening 20:00 – 23:00

15 & 16 February: 14:00 - 20:00