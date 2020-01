Πολεμικό Ναυτικό με γαλλική σφραγίδα και… αμερικανικά ναυπηγεία; - ΒΙΝΤΕΟ

Μάλιστα, σύμφωνα με ανακοίνωση της ίδιας της εταιρείας, στις 6 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί στην Σύρο ημερίδα με τίτλο «SHIPBUILDING INDUSTRY DAY: The Way Forward- SYROS 2020», που συνδιοργανώνεται με τα Israel Shipyards Ltd, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και το Εμπορικό Τμήμα της Αμερικανικής Πρεσβείας.