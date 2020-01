Αφιέρωμα enikos.gr: Η κρίση των Ιμίων τον Ιανουάριο του 1996 - Το παρασκήνιο που οδήγησε μια ανάσα πριν από τον πόλεμο- ΦΩΤΟ- ΒΙΝΤΕΟ

Στις 6 το πρωί οι Αμερικανοί διά του Υφυπουργού Εξωτερικών Ρίτσαρντ Χόλμπρουκ επιβάλλουν και στις δύο πλευρές τη θέληση τους. "No ships, no troops, no flags" διαμηνύουν ή σε πιο κομψή διπλωματική γλώσσα να ισχύσει το status quo ante. Μέχρι το μεσημέρι της 31ης Ιανουαρίου 1996 τα πλοία, οι στρατιώτες και οι σημαίες είχαν αποσυρθεί από τα Ίμια.

Στην ιστορία πέρασε και η δήλωση του τότε πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη στη Βουλή, ο οποίος είχε εκλεγεί στις 18 Ιανουαρίου από την Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ λόγω της ασθένειας του Ανδρέα Παπανδρέου, και ευχαρίστησε τους Αμερικανούς για τη βοήθεια τους. «Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση των ΗΠΑ για την πρωτοβουλία και την βοήθειά τους» είχε πει στην ομιλία του.