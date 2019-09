Τη διακοπή τη διανομής του γνωστού φαρμάκου για το στομάχι Zantac ανακοίνωσε η εταιρεία Sandoz, τμήμα της Novartis, καθώς ενδέχεται να περιέχει καρκινογόνο συστατικό.

Όπως μεταδίδουν τα διεθνή ΜΜΕ, η εταιρεία ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι σταματά "προληπτικά" τη διανομή των γενόσημων εκδόσεων του Zantac, μέχρι να διερευνηθεί από τις αρμόδιες Αρχές αν το συστατικό του ρανιτιδίνη είναι δυνητικώς καρκινογόνο. Η διακοπή της διανομής σημειώνεται πως διαφέρει από την ανάκληση, κάτι που σημαίνει ότι το υπάρχον απόθεμα του Zantac στα φαρμακεία μπορεί να πωληθεί, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

The FDA says a carcinogen has been found in the heartburn medicine Zantac and its generic versions, though it has yet to stop the drug's sale pic.twitter.com/bH0R7Yd37V