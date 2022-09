Τζορτζ Τσούνης: Χόρεψε χασαποσέρβικο με παιδιά προσφύγων από την Ουκρανία

Εντυπωσίασε με τον χορό του ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζορτζ Τσούνης. Ο κ. Τσούνης βρέθηκε στη Φθιώτιδα για να επισκεφθεί τη δομή που έχει δημιουργήσει η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και η Μητρόπολη Φθιώτιδας όπου φιλοξενούνται νέοι πρόσφυγες από την Ουκρανία.

Ο Τζορτζ Τσούνης ανήρτησε στο Twitter ένα βίντεο στο οποίο χορεύει παραδοσιακούς ελληνικούς χορούς μαζί με τα παιδιά και έγραψε:

«Τώρα ξέρω τι εννοεί ο Ζορμπάς όταν λέει ότι τα πιο σημαντικά πράγματα μπορούν να εκφραστούν μόνο μέσω του χορού. Συγκινήθηκα όταν συνάντησα αυτά τα θαρραλέα παιδιά από την Ουκρανία. Ως πατέρας, είμαι τόσο υπερήφανος για την υποστήριξη που παρέχει η Πρεσβεία σε αυτή την κατασκήνωση».

Now I know what Zorba means when he said the most important things can only be expressed through dance. I was moved meeting w/these courageous Ukrainian children. As a father, I’m so proud of the support the Embassy is providing w/this camp, working w/@Central_Greece & @UKRinGRC. pic.twitter.com/KhdwntvNZk

— George J. Tsunis (@USAmbassadorGR) September 6, 2022