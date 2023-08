ΣΥΡΙΖΑ: Πώς η υποψηφιότητα Κασσελάκη ανακατεύει την τράπουλα – Ποιοι τον στηρίζουν και ποιοι βρίσκονται απέναντι

Ο Στέφανος Κασσελάκης ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και γίνεται ο πέμπτος διεκδικητής στην «κούρσα» μετά τους Έφη Αχτσιόγλου, Ευκλείδη Τσακαλώτο, Νίκο Παππά και Στέφανο Τζουμάκα. Το σίγουρο είναι ότι η υποψηφιότητα Κασσελάκη ανακατεύει την τράπουλα και εγγράφει τον εαυτό του στην επόμενη ημέρα.

Η όλη κίνηση Κασσελάκη σχεδόν οικοδομείτο εδώ και μέρες με διαδραστικά βίντεο και παρεμβάσεις του ίδιου και με κατάθεση πλατφόρμας και προτάσεων εν συνόλω για την κοινωνία και την πολιτική. Δίπλα του επικοινωνιακά είναι ο έμπειρος ακτιβιστής, Βαγγέλης Σκούφας, σύμφωνα με την εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ», ενώ ο ίδιος ο Κασσελάκης με μικρό προς το παρόν κύκλο συνεργατών, ετοίμαζε την όλη πορεία του – η απόφασή του ελήφθη μετά τις εκλογές και αξιοποιώντας τη θερινή ραστώνη αλλά και τους χαμηλούς τόνους της κούρσας διαδοχής των 4 υποψηφίων.

Η νέα εξέλιξη ανασχηματίζει το τοπίο των υποψηφιοτήτων και αλλάζει την παρτίδα. Καθόλου τυχαίο πως ακόμη και αντιδράσεις που καταγράφηκαν κυρίως από μεριάς Ομπρέλας αλλά και βαθέος κόμματος που «διαβάζουν» την όλη υποψηφιότητα ως απολίτικη και πως προσομοιάζει με ένα αμερικανικό μοντέλο με οσμή Δημοκρατικών «μακριά από την κουλτούρα της Αριστεράς».

«Κανείς δεν εξηγεί πού οφείλεται αυτή η ασυλία και η ανοχή στην προσωπική εκστρατεία του κ. Κασσελάκη, με τη χρήση του τίτλου του ΣΥΡΙΖΑ και των συμβόλων του. Θα μπορούσε άραγε οποιοδήποτε μέλος του κόμματος να κάνει το ίδιο; Να εξαγοράζει δημοσιότητα; Να στήνει μηχανισμό προβολής σε μια εκλογική περίοδο;» ήταν η πιο σκληρή κριτική ως τώρα από μεριάς Ομπρέλας και δια χειρός του Τάκη Κατσαρού, συνεργάτη του Νίκου Φίλη και εκ των παλιών του κόμματος.

Ο νέος υποψήφιος πάντως έχει τη στήριξη πολλών κορυφαίων στελεχών του ευρύτερου περιβάλλοντος του τέως προέδρου, Αλέξη Τσίπρα, όπως ο Παύλος Πολάκης, ο Άγης Τάτσης, ο Νίκος Καρανίκας κ.α.

Το βέβαιο είναι ότι το επερχόμενο Διαρκές Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ το Σάββατο αποκτά άλλο ενδιαφέρον. Το ερώτημα είναι πώς θα κινηθεί και θα αντιδράσει όχι απλώς η ταυτοτική πτέρυγα του κόμματος με κορμό την Ομπρέλα και τους παλιούς, αλλά και η τριχοτομημένη προεδρική και πασοκογενής δεξαμενή που αναζητούσε πρόσωπο για ρόλο και ένα μέρος της μοιραζόταν σε Έφη Αχτσιόγλου και Νίκο Παππά.

Προβληματισμός επικρατεί στα επιτελεία των δύο τελευταίων. Και αυτό γιατί η Έφη Αχτσιόγλου αποκτά έναν αντίπαλο που είναι νέος και τεχνοκράτης, στοιχεία που την ξεχώριζαν από τους άλλους υποψηφίους, ενώ ο κ. Κασσελάκης έχει και τον «αμερικανικό τρόπο σκέψης και τρόπο ζωής».

Ο κ. Παππάς, σύμφωνα με την εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος», έχει έναν αντίπαλο του οποίου η υποψηφιότητα αναμένεται να εμφανίσει ιδιαίτερη δυναμική κυρίως στους κύκλους των προεδρικών, από τους οποίους ο ίδιος περιμένει την κύρια στήριξη.

Η ανακοίνωση της υποψηφιότητας Κασσελάκη

Επίσημα ανακοίνωσε σήμερα την υποψηφιότητά του για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ο Στέφανος Κασσελάκης με βίντεο που ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook.

«Θέλουμε να βάλουμε απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη κάποιον που θα τον νικήσει; Εγώ έχω όρεξη, δεν έχω καμία απολύτως εξάρτηση, δεν μπορούν να με εξαγοράσουν, όπως δεν μπόρεσαν να εξαγοράσουν τον Αλέξη. Η υποψηφιότητά μου είναι ριζοσπαστική. Όπως και η ζωή μου. Πάμε μαζί με σχέδιο. Το Ελληνικό Όνειρο δεν έχει χαθεί. Ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ. Καιρός να αναγεννηθούμε» αναφέρει.

Αναλυτικά όσα αναφέρει o Στέφανος Κασσελάκης:

«Με λένε Στέφανο και έχω να σας πω κάτι.

Γεννήθηκα στο Μαρούσι το 1988.

Σε μία χώρα με κληρονόμους πρωθυπουργούς. Σε μία οικογένεια με αυτοδημιούργητους γονείς. Η μητέρα μου, οδοντίατρος, δούλευε μέρα νύχτα να στηρίξει τον πατέρα μου όσο εκείνος άρχιζε την εταιρεία του. Τελικά η εταιρεία μεγάλωσε και εγώ βρέθηκα να μεγαλώνω στην Εκάλη.

Μόνο που αυτή η ευμάρεια ήταν τελικά επιφανειακή – όπως ήταν και της Ελλάδας.

Το παραδικαστικό κύκλωμα χτύπησε τους γονείς μου και τους πήρε ό,τι είχαν και δεν είχαν.

Έτσι, στα 14 μου βρέθηκα μόνος μου στην Αμερική. Όχι για πολυτέλεια. Από ανάγκη. Ήμουν τυχερός που ένα από τα παλαιότερα σχολεία των ΗΠΑ μού έδωσε πλήρη υποτροφία. Και αργότερα, η υποτροφία Ανδρέα Δρακόπουλου μού επέτρεψε να φοιτήσω στο Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια.

Το 2009, στα 21 μου, εν μέσω οικονομικής κρίσης, βρήκα δουλειά στην Goldman Sachs και είδα από κοντά τι είναι Κεφάλαιο. Το να αγοράζεις τον κόπο του άλλου φτηνά. Το πόση αλαζονεία φέρνει το χρήμα.

Γι’ αυτό και άφησα αυτήν τη δουλειά. Πήρα δάνειο με προσωπική εγγύηση, και τρία χρόνια μετά κατάφερα να μπω στην ποντοπόρο ναυτιλία. Διαχειριζόμενος ρίσκο όλο το 24ωρο.

Μετά από πολύ ιδρώτα, πήρα μια μεγάλη οικονομική ανάσα.

Αλλά υπάρχει μια άλλη ανάσα, πολύ πιο σημαντική: Είναι η ανάσα της ελευθερίας.

Γνώρισα τον Τάιλερ στα 31 μου. Νοσοκόμος στις ΜΕΘ, ξαγρυπνούσε δίπλα στους ασθενείς, ενώ έκανε το διδακτορικό του με το φως της ημέρας. Και όπως είχα δει από τους γονείς μου στα εύκολα και στα δύσκολα, όταν βρίσκεις έναν άνθρωπο καλύτερο από σένα, κάνεις ό,τι μπορείς να τον κρατήσεις, ό,τι και να λένε οι άλλοι.

Δεν έχω γκέι ατζέντα. Έχω ανθρώπινη ατζέντα. Με προτάσεις που τις διαβάσατε πριν από μερικές μέρες, που άλλοι φοβούνται να τις πουν.

Προνόμια για λίγους και εκλεκτούς τέλος, διαφάνεια παντού, τομές σε υγεία, παιδεία, εργασία, δικαιοσύνη, διαχωρισμός Κράτους – Εκκλησίας, κατάργηση της υποχρεωτικής θητείας στον στρατό.

Έχω επίγνωση ότι δε διαθέτω κομματική προϋπηρεσία. Η προϋπηρεσία μου είναι στην εργασία και στην κοινωνική ζωή.

Η υποψηφιότητα που τώρα θέτω δείχνει έναν άλλο δρόμο: Από την κοινωνία, για την κοινωνία.

Αρκετές γενιές χάθηκαν. Έφτασε η ώρα να φτιάξουμε το Ελληνικό Όνειρο που τόσο έχουμε ανάγκη. Με ένα κράτος που διασφαλίζει ισοτιμία στην ευκαιρία. Με έναν πολίτη που το μέλλον του δεν προδιαγράφεται από το πού και πώς γεννήθηκε.

Για να γίνει το Ελληνικό Όνειρο πραγματικότητα, πρέπει να νικήσουμε όσους ωφελούνται από μία Ελλάδα άγονο χωράφι και όχι Ευρώπη στην πράξη.

Θέλετε να βάλετε απέναντι στον κληρονόμο Μητσοτάκη ένα άτομο αυτοδημιούργητο;

Θέλετε να βάλετε απέναντι στους δήθεν άριστους ένα άτομο που μιλάει καλύτερα αγγλικά από αυτούς, που τους έχει κερδίσει σε μαθηματικούς διαγωνισμούς και πτυχία;

Θέλετε να βάλετε απέναντι στον Πρωθυπουργό της δήθεν οικονομικής σταθερότητας ένα άτομο που ξέρει καλύτερα χρηματοοικονομικά και επιχειρείν από εκείνον, επειδή έχει δουλέψει και επιχειρήσει;

Θέλετε να βάλετε απέναντι στον σκηνοθετημένο Πρωθυπουργό του Γκρίνμπεργκ έναν άνθρωπο με ενσυναίσθηση;

Θέλουμε να βάλουμε απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη κάποιον που θα τον νικήσει;

Εγώ έχω όρεξη, δεν έχω καμία απολύτως εξάρτηση, δεν μπορούν να με εξαγοράσουν, όπως δεν μπόρεσαν να εξαγοράσουν τον Αλέξη.

Η υποψηφιότητά μου είναι ριζοσπαστική. Όπως και η ζωή μου.

Πάμε μαζί με σχέδιο. Το Ελληνικό Όνειρο δεν έχει χαθεί. Ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ. Καιρός να αναγεννηθούμε. Καιρός ο ΣΥΡΙΖΑ να γίνει και πάλι νικητής. Καιρός η σύγχρονη Αριστερά να γίνει πράξη. Καιρός να κάνουμε τον κάθε πολίτη υπερήφανο».

To βιογραφικό του Στέφανου Κασσελάκη, όπως αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΣΥΡΙΖΑ για τις εκλογές 2023

Ο Στέφανος Κασσελάκης γεννήθηκε το 1988 στο Μαρούσι. Από το 2015 δραστηριοποιείται στον χώρο της Ναυτιλίας. Έχοντας κερδίσει το ασημένιο μετάλλιο στον διαγωνισμό «Αρχιμήδη» της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, ο Στέφανος εκπροσώπησε τη χώρα μας στην μαθηματική Βαλκανιάδα νέων και, χάρη στη διάκρισή του, έλαβε πλήρη υποτροφία από το λύκειο Phillips Academy στο Andover της Μασαχουσέτης των ΗΠΑ, όπου και μετανάστευσε από την ηλικία των 14 ετών.

Φοίτησε στο πρόγραμμα Huntsman του University of Pennsylvania με υποτροφία του Ανδρέα Δρακόπουλου και έλαβε δύο πτυχία: B.Sc. στα χρηματοοικονομικά από το Wharton School of Business και Β.Α. στις διεθνείς επιστήμες από το College of Arts & Sciences.

Παράλληλα με τις σπουδές του, ο Στέφανος εργάστηκε εθελοντικά στο επιτελείο του τότε Γερουσιαστή Joe Biden για τις Προεδρικές Εκλογές του 2008. Εργάστηκε επίσης και στο think tank εξωτερικής πολιτικής `Center for Strategic and International Studies` στη Washington, DC.

Επί σειρά ετών αρθρογραφούσε στον «Εθνικό Κήρυκα» της Νέας Υόρκης, αρχικά με τη ‘Στήλη του Φοιτητή’ και αργότερα με το ‘Χρώμα της Αγοράς’. Κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, ίδρυσε τη μη κερδοσκοπική διαδικτυακή πλατφόρμα ‘CVfromGreece’, μέσω της οποίας βοήθησε νέους να βελτιώσουν τα βιογραφικά τους για αιτήσεις εργασίας ή σπουδών στο εξωτερικό.

Ο Στέφανος ζει στο Miami των ΗΠΑ. Μιλά άπταιστα Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά και Ισπανικά. Είναι ιδιαίτερα φιλόζωος και ευαισθητοποιημένος σε θέματα ισότητας και κοινωνικών δικαιωμάτων.