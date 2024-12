Συνάντηση Γεραπετρίτη – Φιντάν στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ

Συνάντηση με τον Τούρκο ομόλογό του, Χακάν Φιντάν, είχε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, στο περιθώριο του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων του ΝΑΤΟ, στις Βρυξέλλες.

Νωρίτερα, σήμερα το πρωί (Τετάρτη 4/12), ο Γιώργος Γεραπετρίτης συναντήθηκε με τον Ουκρανό ομόλογό του, Αντρίι Σιμπίχα.

Χθες, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ, ο κ. Γεραπετρίτης δήλωσε πως «η Ελλάδα στηρίζει την εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία της Ουκρανίας». Ο Έλληνας υπουργός είχε τονίσει, επίσης, «ότι το ΝΑΤΟ θα πρέπει να σταθεί απέναντι σε κάθε μορφής αναθεωρητισμό, όπως τώρα συμβαίνει με τη ρωσική επίθεση στην Ουκρανία».

Minister of Foreign Affairs, George Gerapetritis, met with Minister of Foreign Affairs of Türkiye @HakanFidan on the margins of the #NATO Ministers of Foreign Affairs Meeting in Brussels. 🇬🇷 🇹🇷 pic.twitter.com/JXhqu2KhIN

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) December 4, 2024