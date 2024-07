Συνάντηση Γεραπετρίτη – Μπορέλ στην Αθήνα ενόψει του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ

Συνάντηση με τον Ύπατο Εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας Ζοζέπ Μπορέλ, ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα, είχε νωρίτερα σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι περιφερειακές εξελίξεις και κρίσιμα θέματα της ατζέντας, ενόψει του επικείμενου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

