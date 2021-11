Στην Γκάνα ο Νίκος Δένδιας – Υπογραφή μνημονίου κατανόησης και δωρεά 150.000 εμβολίων από την Ελλάδα

Την Γκάνα επισκέπτεται ο Νίκος Δένδιας, στην πρώτη επίσκεψη Έλληνα υπουργού στη χώρα αυτή. Αμέσως μετά τη συνάντησή του στην Άκρα με την υπουργό Εξωτερικών και Περιφερειακής Ένταξης της Γκάνα, Σέρλι Άγιορκορ Μπότσγουεϊ, ο κ. Δένδιας τόνισε πως “θεωρώ την επίσκεψη στην Γκάνα ως εξαιρετικά σημαντική. Είναι η πρώτη επίσκεψη Έλληνα Υπουργού στη χώρα η οποία ανήκει στο “κλαμπ” των φίλων της UNCLOS και θα είναι μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ από την 1/1/22”

Ο υπουργός Εξωτερικών εξέπεμψε στη δήλωσή του το μήνυμα πως η Ελλάδα πρέπει να είναι παρούσα και στην υποσαχάρια Αφρική και επίσης να έχει τη δυνατότητα να αναλύει τα θέματα της Αφρικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση σαν μια χώρα που είναι κοντύτερα στη μεγάλη αυτή αναπτυσσόμενη ήπειρο.

Αναφερόμενος στην επίσκεψή του στην Γκάνα, ο Νίκος Δένδιας τη χαρακτήρισε εξαιρετικά σημαντική και ως μια αρχή. Ειδικότερα, ανέφερε ότι είναι η πρώτη επίσκεψη Έλληνα υπουργού στη χώρα αυτή και επισήμανε πως η Γκάνα ανήκει στο κλαμπ των φίλων της UNCLOS, θα είναι μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ από την 1/1/22 και είναι η πιο αναπτυσσόμενη οικονομία στη Δυτική Αφρική με ήδη άνω των 100 εκατ. ελληνικές επενδύσεις. Κατά συνέπεια, πρόσθεσε, η συνάντηση του με την υπουργό Εξωτερικών σήμερα το πρωί, αλλά και με τον Πρόεδρο της χώρας το απόγευμα, έχει την έννοια της εμβάθυνσης των σχέσεων, και των πολιτικών και των οικονομικών.

Ερωτηθείς αν η ανάληψη των καθηκόντων της υπουργού Εξωτερικών της Γερμανίας από την εκπρόσωπο των Πρασίνων, θα επηρεάσει και τις διμερείς σχέσεις και γενικότερα τις εξελίξεις και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την περιφέρεια, ο υπουργός Εξωτερικών επισήμανε πως καταρχήν, βέβαια, μένει να αποδειχθεί. Σημείωσε πως έχει συναντήσει την Αναλένα Μπέρμποκ δύο φορές όταν ήταν στην αντιπολίτευση και προσέθεσε πως στη δική μας ανάλυση, η συμμετοχή των Πρασίνων στη γερμανική κυβέρνηση μετά τις εκλογές ήταν κάτι το δεδομένο. Και μάλιστα, με αυξημένη πιθανότητα να είναι σε αυτό το υπουργείο, κάτι το οποίο συνέβη, όπως επισήμανε.

Περαιτέρω, ανέφερε πως η Μπέρμποκ στην αντιπολίτευση είχε απόλυτα ορθές και κατανοητές θέσεις, συμβατές με το Διεθνές Δίκιο, με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, με τις σχέσεις καλής γειτονίας, αλλά και με την ομοιογένεια και την ταυτότητα απόψεων που έχουν τα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι σε εξωτερικές απειλές. «Από εκεί και πέρα, βεβαίως, μένει να δούμε πώς θα τοποθετηθεί τώρα υπό τη νέα της ιδιότητα» υπογράμμισε ο Νίκος Δένδιας καταληκτικά.

Η επίσκεψη του Νίκου Δένδια στην Γκάνα επισφραγίστηκε με την υπογραφή μνημονίου κατανόησης για διμερείς διαβουλεύσεις μεταξύ των υπουργείων Εξωτερικών των δύο χωρών.

Σε δηλώσεις του κατά τη συνάντησή του με τη Σέρλι Άγιορκορ Μπότσγουεϊ, τη δεύτερη μετά τη συνάντησή τους τον Σεπτέμβριο στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, δήλωσε πολύ χαρούμενος για τη σημερινή του επίσκεψη και προέταξε την ανάγκη «κάλυψης του τεράστιου κενού» στις διμερείς σχέσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο, τόνισε πως η Ελλάδα επιπροσθέτως των 100.000 εμβολίων κατά του κορονοϊού που έστειλε, σήμερα παρέδωσε άλλα 50.000. «Αυτή είναι η συνεισφορά μας για να σας βοηθήσουμε να αντιμετωπίσετε την πανδημία του κορονοϊού, η οποία είναι κοινή για όλους», ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών, σε δήλωσή του μετά την παράδοση των εμβολίων. «Αν δεν μοιραστούμε τους πόρους μας σε παγκόσμιο επίπεδο, δεν θα μπορέσουμε να την αντιμετωπίσουμε. Ελπίζω και είμαι βέβαιος ότι θα αξιοποιηθούν σωστά», πρόσθεσε.

Ο κ. Δένδιας παρέδωσε τα εμβόλια στους γενικούς γραμματείς των υπουργείων Εξωτερικών και Υγείας της Γκάνα.

«Η Ελλάδα στηρίζει ενεργά την Γκάνα στην καταπολέμηση της πανδημίας», αναφέρει, σε ανάρτησή του στο twitter, το υπουργείο Εξωτερικών.

150.000 #Covid-19 vaccines donated by #Greece to #Ghana arrived today in Accra, as a sign of 🇬🇷 ‘s solidarity with 🇬🇭 & its people. #Greece actively supports #Ghana in its fight against the pandemic. (At the delivery ceremony with @GhanaMFA @mohgovgh Chief Directors) pic.twitter.com/fLte3bjn9J

