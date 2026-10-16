Στέφανος Κασσελάκης: Στην Αθήνα στις 23-24 Οκτωβρίου το συνέδριο των Ευρωπαίων Δημοκρατών – «Θα δείξουμε ότι προσφέρουμε ενότητα, αισιοδοξία και ελπίδα»

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Με τον υπουργό Εξωτερικών της Γαλλίας, Ζαν Νοέλ Μπαρό, συναντήθηκε την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου ο Στέφανος Κασσελάκης.

Όπως γνωστοποίησε ο πρόεδρος των Δημοκρατών-Προοδευτικό Κέντρο, το συνεδρίου του PDE / EDP – Ευρωπαίων Δημοκρατών θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 23 και 24 Οκτωβρίου, ενώ θα ακολουθήσει το ετήσιο συνέδριο του κόμματος Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο.

«Σε αβέβαιους καιρούς, θα δείξουμε ότι οι Δημοκράτες προσφέρουν ενότητα, αισιοδοξία και ελπίδα», τονίζει ο Στέφανος Κασσελάκης.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Στέφανου Κασσελάκη:

«Eίχα τη μεγάλη χαρά να συναντήσω τον Jean-Noël Barrot, Υπουργό Ευρώπης και Εξωτερικών Υποθέσεων της Γαλλίας.

Με την οικογένεια των Ευρωπαίων Δημοκρατών και τον Γενικό Γραμματέα, Sandro Gozi, εργαζόμαστε για μια ισχυρότερη, πιο ενωμένη Ευρώπη. Μοιραζόμαστε μια βαθιά πίστη στη φιλελεύθερη δημοκρατία και το ευρωπαϊκό εγχείρημα, και την πεποίθηση ότι ο ανθρωπισμός και ο πραγματισμός πρέπει να υπερισχύσουν του διχασμού και του λαϊκισμού.

Στις 23-24 Οκτωβρίου, η Αθήνα θα φιλοξενήσει το συνέδριο του PDE / EDP – Ευρωπαίων Δημοκρατών, ακολουθούμενο από το ετήσιο συνέδριο του ελληνικού Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο. Σε αβέβαιους καιρούς, θα δείξουμε ότι οι Δημοκράτες προσφέρουν ενότητα, αισιοδοξία και ελπίδα» αναφέρει ο Στέφανος Κασσελάκης σε ανάρτησή του στα social media.