Reuters: Με TikTok και YouTube οι πολιτικοί προσπαθούν να προσελκύσουν την χαμένη και στερημένη νεολαία της Ελλάδας

Τους νέους που θεωρούν ότι έχασαν τα νιάτα τους προσπαθούν να κερδίσουν οι Έλληνες πολιτικοί ενόψει των εκλογών στις 21 Μαΐου αναφέρει το πρακτορείο Reuters σε αφιέρωμά του για τις ελληνικές εκλογές και την νεολαία, η οποία σημειώνει ότι αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα στην χώρα.

Οι πολιτικοί που διεκδικούν ψήφους στις εκλογές στην Ελλάδα την Κυριακή έχουν στραφεί στο YouTube και το TikTok για να κερδίσουν μια νεότερη γενιά που ένιωθε εδώ και καιρό ότι τα χρόνια της οικονομικής κρίσης της κόστισαν τα νιάτα της, γράφει το πρακτορείο και συνεχίζει με την ιστορία της Ειρήνης Μπλιάκα. Δέκα χρόνια μετά την εισαγωγή της στο Πανεπιστήμιο, από το οποίο πίστευε ότι βγαίνοντας θα εργαζόταν ως καθηγήτρια, κάνει ένα σωρό άλλες δουλειές για να πληρώσει τους λογαριασμούς της, καθώς η Ελλάδα αντιμετώπισε πρώτα μια βαθιά οικονομική ύφεση και στη συνέχεια μια πανδημία και κρίση κόστους ζωής, κάτι που δεν επέτρεψε στην Ειρήνη να εκπληρώσει αυτή την φιλοδοξία της. «Αυτό που φανταζόμουν στα 18 μου απέχει πολύ από αυτό που ζω στα 28 μου», δηλώνει στο πρακτορείο η Ειρήνη. «Δεν ξέρω πώς δεν μπορούμε να ονομαζόμαστε χαμένη γενιά. Νιώθω ότι έχασα το παιχνίδι πριν καν αρχίσει.»

