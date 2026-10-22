Παυλόπουλος: Ο διάλογος των πολιτισμών και η σημασία της συνεργασίας Ελλάδας-Κίνας

Τη σημασία της φιλίας Ελλάδας και Κίνας και της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών για την αντιμετώπιση των σύγχρονων παγκόσμιων προκλήσεων υπογράμμισε ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, σε συνέντευξή του στο πλαίσιο της σειράς Our China Stories, που δημοσιεύθηκε στο People’s Daily Online.

Ο κ. Παυλόπουλος επισήμανε αρχικά ότι οι δύο προεδρικές επισκέψεις, το 2019, εδραίωσαν την Σινοελληνική Φιλία και ενίσχυσαν την συνεργασία μεταξύ των δύο Χωρών. Εκείνη την εποχή η Ελλάδα και η Κίνα μοιράζονταν ήδη ισχυρούς δεσμούς βασισμένους στην οικονομική συνεργασία.

Έκτοτε η Ελλάδα και η Κίνα έχουν αναπτύξει μία στρατηγική σχέση, συνεργαζόμενες για την απάντηση στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ανθρωπότητα στο σύνολό της. Σήμερα οι δύο προεδρικές επισκέψεις το 2019 συνεχίζουν να θεωρούνται ορόσημα στην διμερή σχέση μεταξύ Ελλάδας και Κίνας.

Κατά τον κ. Παυλόπουλο οι συναντήσεις του 2019 δεν αφορούσαν μόνο τις διμερείς σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Κίνας, αλλά και τον Κόσμο γενικότερα. Οι δύο Πρόεδροι αντάλλαξαν απόψεις για την τήρηση αρχών που έχουν τις ρίζες τους στους δύο Αρχαίους Πολιτισμούς, συμπεριλαμβανομένης της υπεράσπισης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, της εμπέδωσης της Ειρήνης και της προάσπισης της Δικαιοσύνης, ιδίως δε της Κοινωνικής Δικαιοσύνης.

Για τον κ. Παυλόπουλο η επιστροφή στις Κλασικές Σπουδές είναι ένας αναντικατάστατος δίαυλος αναφορικά με την προώθηση του Διαλόγου των Πολιτισμών. Χαρακτήρισε το Δεύτερο Παγκόσμιο Συνέδριο Κλασικών Σπουδών, το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Ακαδημία Αθηνών τον Ιούλιο τρέχοντος έτους, εξαιρετικά επιτυχημένο.

Το Συνέδριο ανέδειξε την σημασία των Κλασικών Σπουδών και έφερε μεγάλους φιλοσόφους από διαφορετικές Ηπείρους σε διάλογο μεταξύ τους. «Αν και ο Κομφούκιος και ο Αριστοτέλης δεν συναντήθηκαν ποτέ», διευκρινίζει ο κ. Παυλόπουλος, «το έργο τους μοιράζεται αρκετά σημεία σύγκλισης σχετικά με την πορεία της Ανθρωπότητας. Στηρίζοντας παγκόσμιες ανθρωπιστικές αξίες το έργο τους ξεπερνά τον χρόνο, τους Λαούς και τους Πολιτισμούς».