Μητσοτάκης: «Καταδικάζω σθεναρά τη σημερινή φρικτή τρομοκρατική επίθεση κατά του Ισραήλ»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του καταδίκασε την «σημερινή φρικτή τρομοκρατική επίθεση κατά του Ισραήλ».

«Καταδικάζω σθεναρά τη σημερινή φρικτή τρομοκρατική επίθεση κατά του Ισραήλ, η οποία προκάλεσε μεγάλο αριθμό απωλειών μεταξύ των αμάχων. Στεκόμαστε στο πλευρό του λαού του Ισραήλ και υποστηρίζουμε πλήρως το δικαίωμά του στην αυτοάμυνα» ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του στο Twitter.

I strongly condemn today’s atrocious terrorist attack against Israel, causing a high number of casualties among civilians. We stand by the people of Israel and fully support its right to self- defense.

