Μητσοτάκης – Ερντογάν: Δεν αντάλλαξαν βλέμμα στην Πράγα – H «οικογενειακή» φωτογραφία

Δεν αντάλλαξαν βλέμμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν πριν, κατά τη διάρκεια, αλλά και στα πηγαδάκια μετά την «οικογενειακή» φωτογραφία στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Πράγα.

Ο Έλληνας Πρωθυπουργός ήταν ήδη στην θέση του, όταν έφτασε στον χώρο ο Τούρκος πρόεδρος, ο οποίος δεν γύρισε να κοιτάξει προς το μέρος του Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρισκόταν στην δεύτερη σειρά στην 3η θέση από αριστερά, ενώ ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ήταν στην πρώτη σειρά στο κέντρο προς τα δεξιά και τέσσερις θέσεις μακριά από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη.

1st summit of European Political Community kicks off in Prague https://t.co/8hf52nQobY pic.twitter.com/TKLOSU2tlG

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) October 6, 2022