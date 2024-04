Μητοτάκης: Επίσκεψη σε Τήλο και Ρόδο την Δευτέρα

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο, Δευτέρα 8 Απριλίου θα μεταβεί στην Τήλο και τη Ρόδο.

Το μεσημέρι, ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το Αρχαιολογικό Μουσείο Τήλου και το Δημαρχείο του νησιού. Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ξεναγηθεί στο Κέντρο Κυκλικής Καινοτομίας της Τήλου.

Το απόγευμα, ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στη Ρόδο, όπου θα έχει συνάντηση με πολίτες στο κέντρο της πόλης. Στις 20:00, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στο φόρουμ «EU Tourism: Resilience in the Era of the Climate Crisis».

Σήμερα ο πρωθυπουργός υποδέχτηκε τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό και η συνέχιση της συνεργασίας και του συντονισμού Ελλάδας – Κύπρου ενόψει των επόμενων συζητήσεων.

Ο πρωθυπουργός επανέλαβε την σταθερή στήριξη της Ελλάδας στην Κυπριακή πρωτοβουλία «Αμάλθεια», για τον ανθρωπιστικό διάδρομο στην Γάζα. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν, επίσης, για τις νέες μεταναστευτικές ροές στην Κύπρο, που προξενούν μεγάλη ανησυχία για νέα μεταναστευτική οδό λόγω της συνεχιζόμενης αστάθειας και βίας στη Μέση Ανατολή, όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο Τύπου του πρωθυπουργού.

Νωρίτερα, ο κ. Μητσοτάκης έκλεισε τις εργασίες του 150υ συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας τονίζοντας ότι «Ένα είναι βέβαιο. Αυτή η αυλαία του 15ου συνεδρίου μας δίνει πρόσθετη αισιοδοξία. Μετατρέπεται σε νέα ελπίδα για την Ελλάδα, σε νέα ελπίδα για την Ευρώπη».