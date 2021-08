Συνάντηση Μητσοτάκη με Μενέντεζ: Στο επίκεντρο ελληνοαμερικανικές σχέσεις, κλιματική αλλαγή και Αφγανιστάν

Την Ελλάδα επισκέπτεται ο Ρόμπερτ Μενέντεζ, Αμερικανός Γερουσιαστής και πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας των ΗΠΑ, ο οποίος το πρωί της Πέμπτης συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Κατά τη συνάντησή τους, στο Μέγαρο Μαξίμου, που έγινε σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, που επικαλείται το ΑΠΕ-ΜΠΕ, συζητήθηκαν περιφερειακά και διεθνή ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος, με έμφαση στις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, την Ανατολική Μεσόγειο, τη Βόρεια Αφρική και τα Βαλκάνια, αλλά και τη Μέση Ανατολή, με επίκεντρο την κατάσταση το Αφγανιστάν.

Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι υποδέχεται «έναν πολύ πολύ καλό φίλο της Ελλάδας, αλλά και έναν άνθρωπο που έχει θέσει τη στρατηγική σημασία της Ανατολικής Μεσογείου στο επίκεντρο της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ».

Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι «ανυπομονούμε πραγματικά για την ολοκλήρωση του Νόμου περί ‘Αμυνας και Διακοινοβουλευτικής Εταιρικής Σχέσης ΗΠΑ – Ελλάδας 2021, ο οποίος πιστεύω ότι θα αποτελέσει νομοθεσία – ορόσημο που θα ενισχύσει περαιτέρω την πρόοδο που έχουμε κάνει στο επίπεδο των διμερών μας σχέσεων».

It is a real pleasure to welcome the Chairman of the Senate Foreign Relations Committee @SenatorMenendez to Athens, a very good friend of Greece, but also someone who has placed the strategic importance of the Eastern Mediterranean at the center of US foreign policy. pic.twitter.com/46WfOLV4nf

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) August 26, 2021