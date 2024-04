Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Ρόδο: «Η Ελλάδα είναι ο καλύτερος προορισμός στον κόσμο»

Η Ελλάδα ήδη προσελκύει 32 εκατομμύρια επισκέπτες κατ΄ έτος. Δεν έρχονται πολλοί στην Ελλάδα για όσα αυτή προσφέρει πολιτιστικά, αλλά π.χ. για τις παραλίες.

Άρα πρέπει να αναπτύξουμε το πολιτιστικό κομμάτι ώστε να προσφέρουμε ένα συνδυαστικό προϊόν, επισήμανε από τη Ρόδο ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνομιλία του με τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ταξιδιών ( ETC) Luís Araújo στο πλαίσιο του Forum «EU Tourism: Resilience in the Era of the Climate Crisis» (“Τουρισμός ΕΕ: ​​Ανθεκτικότητα στην Εποχή της Κλιματικής Κρίσης“) στις 8 και 9 Απριλίου.

Μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός ανέφερε:

«Είμαι ευτυχής που αυτή η εκδήλωση λαμβάνει χώρα στη Ρόδο γιατί το νησί επλήγη πολύ σκληρά πέρσι το καλοκαίρι από δασικές πυρκαγιές (…) Αυτό μαρτυρά τον τρόπο με τον οποίο η τουριστική βιομηχανία λειτούργησε για να στηρίξει την τοπική κοινωνία (…)

Να υπογραμμίσουμε ότι η Μεσόγειος εν συνόλω βρίσκεται στην καρδιά της κλιματικής αλλαγής, πράγμα που σημαίνει περισσότερες πυρκαγιές και πλημμύρες (…) Πρέπει πρωτίστως να διασφαλίσουμε την προστασία των ανθρώπινων ζωών (…) Καταφέραμε πέρσι το καλοκαίρι με τις πυρκαγιές να μην θρηνήσουμε με την απώλεια ανθρώπινων ζωών (…)

Για μας είναι από τις μεγαλύτερες προκλήσεις να επιμηκύνουμε τη σεζόν (…) Αν κοιτάξετε τους προορισμούς των πόλεων η Αθήνα έχει γίνει ένας προορισμός για όλο τον χρόνο (…)

Οι πελάτες θα ελέγχουν πλέον πόσο “πράσινη” είναι μια υπηρεσία. Η κυβέρνηση έχει το ρόλο της να ενθαρρύνει τον ιδιωτικό τομέα (…) Να διασφαλίσουμε ότι η Ελλάδα είναι ένα “εργαστήρι καλών πρακτικών” (σ.σ. σε ό,τι έχει να κάνει με την βιώσιμη ανάπτυξη) (…)

Η Τήλος έχει φτάσει την ανακύκλωση στο 9% (…) Πολλές μικρές επιχειρήσεις συνασπίζονται για κάτι καλό (…)

Υπάρχουν σημεία υπερκορεσμού (υπερτουρισμός) ανεξάρτητα από την κλιματική αλλαγή (…) Πρέπει να αντιμετωπίσουμε την αυθαίρετη δόμηση και την εκμετάλλευση των τουριστικών πόρων. Δεν μπορείς να συμμετέχεις σε έναν διαγωνισμό όπου λ.χ. θα βάζεις Χ αριθμό ομπρελών στην παραλία και τελικά θα βάζεις τον διπλάσιο (…) Τώρα στο Κοινοβούλιο θα παρουσιαστεί την επόμενη εβδομάδα κάτι καινοτόμο (…)

Η έκκλησή μου για τις ευρωεκλογές είναι η ίδια (…) Η εκλογή σοβαρών προσώπων και κομμάτων μπορεί να φέρει λύσεις σε προβλήματα (…)

Η Ελλάδα είναι ο καλύτερος προορισμός στον κόσμο».