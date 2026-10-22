Κόντρα Γεωργιάδη-Καζαμία στη Βουλή: «Μην μου κάνετε εμένα μαθήματα πατριωτισμού» – «Τι ακριβώς κάνατε στην Αθηναϊκή Λέσχη;»

«Δεν γνωρίζω για καμία ομάδα λόμπι βουλευτών στην ελληνική Βουλή για την προώθηση των ισραηλινών θέσεων. Από εσάς το ακούω. Παρακαλώ πολύ, αν γίνει τέτοια ομάδα να με γράψετε πρώτο. Θα ήθελα πολύ να εγγραφώ στην ομάδα». Με αυτό τον δηκτικό τρόπο, απάντησε στη Βουλή, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, στην επίθεση που δέχτηκε από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρο Καζαμία, κάνοντας λόγο για σενάρια συνωμοσιολογίας.

Ο τελευταίος, κάλεσε τον υπουργό Υγείας να δώσει εξηγήσεις για την συμμετοχή του σε μυστική συνάντηση ισραηλινού λόμπι που εξυπηρετεί και προωθεί τα ισραηλινά συμφέροντα, όπως είπε.

«Μπορείτε να μας πείτε τι ακριβώς κάνατε στην Αθηναϊκή Λέσχη την περασμένη εβδομάδα, όταν συμμετείχατε σε μία μυστική σύσκεψη με λόμπι ισραηλινών συμφερόντων; Από αυτό το λόμπι έχει οργανωθεί μία ομάδα βουλευτών με κορμό τη Νέα Δημοκρατία, που έχει διεισδύσει στην ελληνική Βουλή και φτιάχνει, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα που δεν διαψεύσατε, πυρήνα βουλευτών προς εξυπηρέτηση ξένου κράτους» ανέφερε ο κ. Καζαμίας

Έντονη ήταν η αντίδραση του κ. Γεωργιάδη, που διέψευσε ότι ήταν μια μυστική συνάντηση, ενώ τόνισε ότι ο ίδιος είναι ξεκάθαρα υπέρ της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας-Ισραήλ.

«Το πού θα πάω ως βουλευτής δεν θα μου το καθορίσετε εσείς. Θα πάω όπου θέλω εγώ. Δεν είστε παιδονόμος, ούτε αστυφύλακας. Αν χρειάστηκε να πάω στην Αθηναϊκή Λέσχη, για να καταλάβετε ότι στηρίζω απολύτως την στρατηγική σχέση Ελλάδας-Ισραήλ, είστε άσχημα πληροφορημένος», ανέφερε αρχικά ο κ. Γεωργιάδης και συνέχισε: «Η συνάντηση δεν ήταν καθόλου μυστική, ήταν φανερή και έγινε από ανθρώπους που πιστεύουμε στην στρατηγική σχέση Ελλάδος-Ισραήλ, και ένας από αυτούς είμαι και εγώ. Όσοι πιστεύουμε στα εθνικά συμφέροντα της χώρας μας είμαστε με το Ισραήλ, γιατί αυτό στηρίζει τις σχέσεις της Ελλάδος και τις εθνικές μας σχέσεις».

«Είμαι απολύτως υπέρ της σχέσης Ελλάδος-Ισραήλ. Πιστεύω ακράδαντα ότι όσοι υποστηρίζετε τους Παλαιστινίους, κατά τον τρόπο που το κάνει η κ. Κωνσταντοπούλου, πλήττετε τα εθνικά συμφέροντα της χώρας, πολύ. Εγώ δεν θα πω ότι είστε προδότες όπως μας κατηγορείτε εσείς. Αλλά είναι απολύτως προφανές ότι τα συμφέροντα της Ελλάδος εξυπηρετούνται σήμερα από το Ισραήλ. Το κράτος που χθες ο πρωθυπουργός του, έβγαλε ανακοίνωση για το παράνομο τουρκολυβικό μνημόνιο, για το οποίο η παλαιστινιακή αρχή υποστηρίζει την Τουρκία. Άρα, μην μου κάνετε εμένα μαθήματα πατριωτισμού στη Βουλή», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης και συμπλήρωσε:

«Δεν γνωρίζω για καμία ομάδα λόμπι βουλευτών στη Βουλή, από εσάς το ακούω. Παρακαλώ πολύ, αν γίνει τέτοια ομάδα να με γράψετε πρώτο. Θα ήθελα πολύ να εγγραφώ στην ομάδα».

«Για να καταλάβετε το μέγεθος της παράνοιας που σας διέπει, είναι ότι μας κατηγορείτε ότι πήγαμε σε μία μυστική συνάντηση η οποία έγινε στο κέντρο της Αθήνας, στην Αθηναϊκή Λέσχη, με 200 ανθρώπους παρόντες και την πρέσβη του Ισραήλ. Αν γίνεται μυστική συνάντηση στο κέντρο της Αθήνας με αυτά τα χαρακτηριστικά που περιέγραψα, μόνο εσείς και οι συνωμοσιολογία στην οποία ζείτε μπορεί να το καθορίσει. Η συνάντηση δεν ήταν καθόλου μυστική, ήταν φανερή, έγινε από ανθρώπους που πιστεύουμε στην στρατηγική σχέση Ελλάδος-Ισραήλ. Ένας από αυτούς είμαι και εγώ. Όσοι πιστεύουμε στα εθνικά συμφέροντα της χώρας μας είμαστε με το Ισραήλ γιατί αυτό στηρίζει τις σχέσεις της Ελλάδος και τις εθνικές μας σχέσεις. Όλοι οι υπόλοιποι πάτε κατά των εθνικών συμφερόντων της χώρας σε αυτή την περίπτωση. Αν θέλετε να κάνουμε κουβέντα για την ιστορικότητα της πόλεως της Ιερουσαλήμ, είναι προφανές ότι την ίδρυσε ο εβραϊκός λαός πολλά χρόνια πριν οι Άραβες βρεθούν στη γη Χαναάν», ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης.

Παράλληλα, ο υπουργός Υγείας που ήρθε στη Βουλή για να στηρίξει το νομοσχέδιο του υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέρτσου, το οποίο προβλέπει απαγόρευση πρόσβασης ανηλίκων στο διαδίκτυο, μίλησε για την ανάγκη μέτρων προστασίας των παιδιών, ενώ χαρακτήρισε «αίσχος» την στάση της αντιπολίτευσης.

Όπως είπε, σύμφωνα «με πανελλαδική έρευνα του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου, το 41% των μαθητών δημοτικού και το 51% γυμνασίου και λυκείου ξεκίνησαν να χρησιμοποιούν μέσα κοινωνικής δικτύωσης στα 10 με 12 τους χρόνια, ένας στους τέσσερις χρήστες δηλώνει ότι αντιλαμβάνεται ότι κάνει υπερβολική χρήση και αντιλαμβάνεται ότι χρειάζεται επιστημονική βοήθεια».

«Ευρωπαϊκή έρευνα σε δείγμα 7.000 Ελλήνων μαθητών 16 ετών, δείχνει ότι το 40,5% περνά τουλάχιστο 4 ώρες την μέρα στο διαδίκτυο, ενώ τα Σαββατοκύριακα, το ποσοστό φτάνει στο 65% και σχεδόν ένας στους δύο -το 48%- εμφανίζει ενδείξεις προβληματικής χρήσης», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης και πρόσθεσε: «Είναι τεράστιο ζήτημα δημόσιας υγείας να ψηφιστεί αυτό το νομοσχέδιο. Και μου είναι εντελώς ακατανόητη η στάση της αντιπολίτευσης, ιδιαίτερα του ΠΑΣΟΚ που θέλει να κυβερνήσει, το να λέει σήμερα “όχι” σε αυτή τη ρύθμιση. Είναι αίσχος! Οι μόνοι οι οποίοι δεν θέλουν να ψηφιστεί είναι οι πλατφόρμες που είναι και οι μεγάλοι χαμένοι. Κινδυνεύουν όχι μόνο να χάσουν τους πελάτες ανηλίκους από τους οποίους μαζεύουν λεφτά, αλλά κυρίως γιατί θα αποκτήσουν νομική ευθύνη για τη ζημιά που κάνουν για την ψυχική τους υγεία».

«Αφήνετε μόνοι σας τη ΝΔ να είναι το μοναδικό κόμμα που σήμερα στη Βουλή εκπροσωπεί τα συμφέροντα των παιδιών και των οικογενειών και όλα τα άλλα κόμματα συλλήβδην πάτε με τις πλατφόρμες. Είναι αίσχος! Για κομματικούς λόγους δεν ψηφίζετε μια ρύθμιση που όλοι οι γονείς στην Ελλάδα ξέρουν πόσο απαραίτητη είναι. Αίσχος. Αυτή η ρύθμιση έπρεπε να έχει το 100% των ψήφων της ελληνικής Βουλής και να πάμε στις πλατφόρμες να τους πούμε ότι η ελληνική κοινωνία σας καθιστά υπεύθυνους από δω και πέρα για τη ζημιά που κάνετε στα παιδιά μας.

Είναι απολύτως προφανές για κάθε ελληνική οικογένεια αυτής της χώρας ότι το μόνο κόμμα που εκπροσωπεί τα συμφέροντα της ελληνικής οικογένειας και των γονέων είναι η ΝΔ. Όλοι οι άλλοι, με διάφορα προσχήματα, πήγατε με τις πλατφόρμες», κατέληξε ο κ. Γεωργιάδης.