Κασσελάκης για Ναβάλνι: «Έδωσε τη ζωή του αγωνιζόμενος για τα δημοκρατικά δικαιώματα»

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης σχολίασε την είδηση του θανάτου του Ρώσου ηγέτη της αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι.

Ο Στέφανος Κασσελάκης έγραψε στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) πως αισθάνθηκε αποτροπιασμό μαθαίνοντας την είδηση και εξέφρασε τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια του Ναβάλνι.

Αναλυτικά η ανάρτηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ:

«Αισθάνθηκα αποτροπιασμό όταν έμαθα την είδηση ​​του θανάτου του αρχηγού της ρωσικής αντιπολίτευσης, Αλεξέι Ναβάλνι, ο οποίος έδωσε τη ζωή του αγωνιζόμενος για τα δημοκρατικά δικαιώματα και ενάντια στην καταπίεση. Τα πιο ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους αγαπημένους του».

Appalled to learn the news of the death of 🇷🇺 opposition leader, Alexei Navalny, who gave his life fighting for democratic rights & against oppression. My most sincere condolences to his family & loved ones.

— Stefanos Kasselakis – Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) February 16, 2024