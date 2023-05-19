Εκλογές 2023: Τα δεκάλεπτα και τα τηλεοπτικά σποτ των 36 κομμάτων – ΒΙΝΤΕΟ

πολιτική

Ψηφοφορία σε εκλογές.

Δείτε τα δεκάλεπτα και τα τηλεοπτικά σποτ των 36 κομμάτων που συμμετέχουν στις εκλογές της 21ης Μαΐου

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ

ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΕΡΑ 25 – ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΗΞΗ

ΚΚΕ (μ-λ)

ΟΚΔΕ

ΑΝΤΑΡΣΥΑ

ΚΙΝΗΜΑ 21

8) ΚΙΝΗΜΑ ΦΤΩΧΩΝ

ΝΙΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΑΜΑ

ΒΟΡΕΙΑ ΛΕΓΚΑ-ΚΡΑΜΑ

 ΟΑΚΚΕ

Μ-Λ ΚΚΕ

ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ

ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ

ΤΟΛΜΑ

ΝΕΑ ΔΟΜΗ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΞΑΝΑ

ΚΟΤΕΣ

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΕΡΓΗΣ – ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ

SOCIAL

ΠΝΟΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ

ΕΑΝ

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

ΕΝΩΝΩ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΞΙΩΝ- ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ

ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ-ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΝ.Α


ΣΤΕΦΑΝΟΣ  ΠΡΟΪΤΣΗΣ
@proitsisstefanosΤο τηλεοπτικό δεκάλεπτο μας… https://we.tl/t-YdyMHvvtFK♬ original sound – proitsisstefanos

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