Εκλογές 2023: Τα δεκάλεπτα και τα τηλεοπτικά σποτ των 36 κομμάτων – ΒΙΝΤΕΟ

Δείτε τα δεκάλεπτα και τα τηλεοπτικά σποτ των 36 κομμάτων που συμμετέχουν στις εκλογές της 21ης Μαΐου
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ
ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΕΡΑ 25 – ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΗΞΗ
ΚΚΕ (μ-λ)
ΟΚΔΕ
ΑΝΤΑΡΣΥΑ
ΚΙΝΗΜΑ 21
8) ΚΙΝΗΜΑ ΦΤΩΧΩΝ
ΝΙΚΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΑΜΑ
ΒΟΡΕΙΑ ΛΕΓΚΑ-ΚΡΑΜΑ
ΟΑΚΚΕ
Μ-Λ ΚΚΕ
ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ
ΤΟΛΜΑ
ΝΕΑ ΔΟΜΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΞΑΝΑ
ΚΟΤΕΣ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΕΡΓΗΣ – ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ
SOCIAL
ΠΝΟΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ
ΕΑΝ
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
ΕΝΩΝΩ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΞΙΩΝ- ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
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ΕΝΟΤΗΤΑ-ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΝ.Α
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΡΟΪΤΣΗΣ
@proitsisstefanosΤο τηλεοπτικό δεκάλεπτο μας… https://we.tl/t-YdyMHvvtFK♬ original sound – proitsisstefanos