Χρήστος Ταραντίλης: Πώς η Ελλάδα θα μπορέσει να εξάγει καινοτόμα προϊόντα

Η προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων, εγχώριων και ιδιαίτερα ξένων, στις ελληνικές εταιρείες τεχνολογικής καινοτομίας (εταιρείες start up, spinoff και scale up) αποτελεί προϋπόθεση για να μπορέσει η Ελλάδα να εξάγει σημαντικό αριθμό καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών στις μεγάλες διεθνείς αγορές, τόνισε ο Χρήστος Ταραντίλης, Εταίρος και Επικεφαλής του Τομέα Κεντρικής Κυβέρνησης και Δημοσίου της Ernst and Young (ΕΥ) κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο Συνέδριο Innovation Crete 5.0 του Επιμελητηρίου Ηρακλείου στην Κρήτη.

Ο κ. Ταραντίλης δήλωσε ότι είναι αισιόδοξος για την περαιτέρω ανάπτυξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία της πρόσφατης μελέτης «Startups in Greece» από το Found.ation, το 2023

το 78% των επενδύσεων στις ελληνικές startup εταιρείες πραγματοποιήθηκαν από το εξωτερικό,

έχουν διπλασιαστεί την τελευταία πενταετία τα ενεργά ελληνικά ταμεία επιχειρηματικών συμμετοχών (venture capitals – VCs) που επικεντρώνονται κυρίως σε startup εταιρείες (σήμερα υπάρχουν δεκατρία συνολικά VCs),

αυξήθηκε σημαντικά η συμμετοχή των ιδιωτών που επενδύουν τα δικά τους κεφάλαια, γνωστοί και ως «επενδυτικοί άγγελοι», στους επενδυτικούς γύρους (συμμετοχή στο 42% των επενδυτικών γύρων).

Ο κ. Ταραντίλης τόνισε επίσης ότι το ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας αναπτύσσεται συνεχώς τα τελευταία χρόνια καθώς

συνολικά αποτιμάται περίπου στα 10 δις ευρώ,

πέντε εταιρείες, είτε οδεύουν είτε ήδη έχουν πάνω από 1 δις ευρώ κεφαλαιοποίηση,

30 περίπου εταιρείες έχουν πάνω από 100 εκατομμύρια κεφαλαιοποίηση.

Κλείνοντας, ο κ. Ταραντίλης υπογράμμισε ότι για να συνεχιστεί και να ενταθεί η προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων στην καινοτόμο επιχειρηματικότητα θα πρέπει να υλοποιηθούν μια σειρά από προτάσεις όπως ενδεικτικά