Του Χρήστου Μαζανίτη

Μία πολύ σημαντική εξέλιξη για την Πολεμική μας Αεροπορία, που δείχνει όχι μόνο το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης κι ικανοτήτων των πιλότων μας αλλά και την αναγνώριση από το ΝΑΤΟ.

Η άσκηση «NATO Tiger Meet 2022» είναι επίσημο ότι θα πραγματοποιηθεί στην 116 Πτέρυγα Μάχης, στον Άραξο, εκεί όπου εδρεύουν οι «τίγρεις» της 335 Μοίρας.

Η 335 Μοίρα “Τίγρης” είναι η παλαιότερη Μοίρα της ΠΑ, αφού συγκροτήθηκε όταν η Ελλάδα ήταν υπό κατοχή από τους Γερμανούς τον Οκτώβριο του 1941 στο αεροδρόμιο Ακίρ της Παλαιστίνης, δηλαδή λίγους μήνες μετά την ολοκληρωτική κατάληψη της Ελλάδας από τους Γερμανούς.

Φέτος, η άσκηση «NATO Tiger Meet 2021» διεξήχθη στην Αεροπορική Βάση Beja της Πορτογαλίας.

H 335 Μοίρα συμμετείχε με 4 αεροσκάφη F-16 Block 52+ Advanced και με συνολικά πάνω από 50 άτομα, πιλότους, τεχνικού και προσωπικό επίγειας εξυπηρέτησης, ενώ συνολικά έλαβαν μέρος στην άσκηση 40 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα από 9 χώρες:

- Γαλλία

- Ελβετία

- ΗΠΑ,

- Ηνωμένο Βασίλειο

- Ισπανία

- Ιταλία

- Ολλανδία

- Πολωνία.

Η 335 Μοίρα συμμετείχε σε αποστολές Συνδυασμένων Αεροπορικών Επιχειρήσεων (Composite Air Operations – COMAO), καλύπτοντας όλο το φάσμα των αεροπορικών επιχειρήσεων (Defensive /Offensive Counter Air, Air Interdiction, Dynamic Targeting, Destruction of Enemy Air Defence και Opposing Forces), ημέρα και νύκτα, στον εναέριο χώρο της Πορτογαλίας και της Ισπανίας.

H «Ένωση των Τίγρεων του ΝΑΤΟ» ή «Ένωση των Μοιρών των Τίγρεων» όπως ονομάζεται (NATO Tiger Association or the Association of Tiger Squadrons) ιδρύθηκε στο 1961 από τον Γάλλο υπουργό Άμυνας Πιέρ Μεσμέρ (Pierre Messmer) με στόχο την προώθηση της αεροπορική αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του ΝΑΤΟ.

Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία που η Ελλάδα θα φιλοξενήσει την «συνάντηση των Τίγρεων» σε κάποια από τις αεροπορικές της βάσεις.

Αυτή είναι η επίσημη ανακοίνωση των "Τίγρεων του ΝΑΤΟ":