Του Χρηστου Μαζανίτη

Το enikos.gr ήταν το πρώτο που αποκάλυψε την προμήθεια 1.200 Μ1117 με τη μέθοδο της δωρεάν παραχώρησης (as is where is) από το απόθεμα της Εθνοφρουράς.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες, αυτή τη στιγμή έχει οριστεί και το κλιμάκιο των εμπειρογνωμόνων που θα μεταβεί στις ΗΠΑ προκειμένου να κάνει την επιλογή των οχημάτων από το διαθέσιμο απόθεμα, ενώ είναι πολύ πιθανό η μετάβαση να φέρει και την προμήθεια κάποιων αρχικών μονάδων Bradley M2A2 καθώς και των αμφιβίων AAV7 για τις ανάγκες των πεζοναυτών.

Όπως είχαμε γράψει πρόσφατα, ο λόγος καθυστέρησης της διαδικασίας είχε να κάνει με την πανδημία του κορονοϊου. Ωστόσο, μετά την ψήφιση από το Κογκρέσο του σχετικού νόμου Αποδέσμευσης Πλεονάζοντος Υλικού (EDA), μέσω του οποίου ξεκινά η άμεση διαθεσιμότητα για να επιλέξει ο Ελληνικός Στρατός, έχει δοθεί η έγκριση ώστε η ελληνική πλευρά να μεταβεί και να επιλέξει τα οχήματα που της κάνουν, τα οποία σε πρώτη φάση υπολογίζονται σε περίπου 400.

Όμως, δεν έχει ανάψει το «πράσινο φως» από την Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών κι Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) προς το ΓΕΣ ώστε να αναχωρήσει το κλιμάκιο για τις ΗΠΑ. Αν και δεν έχει γίνει γνωστός ο λόγος, κύκλοι προσκείμενοι στο υπουργείο αναφέρουν οτι μάλλον αυτό θα γίνει το προσεχές χρονικό διάστημα.

Στόχος του ΓΕΣ είναι να μπουν στην υπηρεσία του Στρατού και τα 1.200 οχήματα τα οποία θα διαμοιραστούν κυρίως στον Έβρο για την υποστήριξη στην φύλαξη των συνόρων. Πρόκειται για δύο εκδόσεις του τύπου, μεταφοράς 4 ατόμων η μία και 6 ατόμων η δεύτερη.

Το M1117 είναι ένα όχημα που αναπτύχθηκε στα τέλη της δεκαετίας του ’90 και βασίζεται στις σειρές V-100 και V-150 Commando των τεθωρακισμένων αυτοκινήτων. Σε ότι αφορά τον οπλισμό του φέρει ένα εκτοξευτήρα χειροβομβίδων Mk 19 και πολυβόλο M2HB Browning , τοποθετημένο σε πυργίσκο παρόμοιο με εκείνο που χρησιμοποιείται στο Οπλισμένο Assault Vehicle της US Marine Corps καθώς κι ένα πολυβόλο M240H τοποθετημένο έξω από την καταπακτή του πολυβολητή.

Διαθέτει λάστιχα «run flat» και ισχυρή θωράκιση, που προσφέρει προστασία από έκρηξη νάρκης βάρους 5 κιλών καθώς και θραύσματα οβίδων πυροβολικού 155 mm που εκρήγνυνται 15 μέτρα επάνω από το όχημα.