Του Χρήστου Μαζανίτη

Ο υδρογραφικός σταθμός Ηρακλείου Κρήτης του Πολεμικού Ναυτικού εξέδωσε αντί-NAVTEX με την οποία ακυρώνει την αναγγελία της Τουρκίας για έρευνες του Ορούτς Ρέις (Oruc Reis) εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Ταυτόχρονα το ίδιο έκανε και η Κύπρος για το δικό της τμήμα.

Αυτή είναι η ελληνική NAVTEX

211710 JUL 20

IRAKLEIO STATION NAVWARN 405/20

SOUTHEAST CRETAN SEA

1. UNAUTHORIZED STATION HAS BROADCAST NAVTEX

MESSAGE NUMBER FA10-977/20 IN HELLENIC NAVTEX

SERVICE AREA, REFFERING TO UNAUTHORIZED AND

ILLEGAL ACTIVITY IN AN AREA THAT OVERLAPS THE

GREEK CONTINENTAL SHELF.

IRAKLEIO NAVTEX STATION HAS THE AUTHORITY TO

BROADCAST NAVTEX MESSAGES IN THE AREA.

2. ALL MARINERS ARE REQUESTED TO DISREGARD NAVTEX

MESSAGE NUMBER FA10-977/20.

3. CANCEL THIS MESSAGE 022059 UTC AUG 20.

NNNN