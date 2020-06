Γεννηματά: Ανενεργός ο νόμος για την Πολιτική Προστασία έξι μήνες μετά την ψήφισή του

Mε εισαγωγική παρέμβαση της Φώφης Γεννηματά ξεκίνησε το απόγευμα η ημερίδα του Κινήματος Αλλαγής για την Πολιτική Προστασία που έγινε με τηλεδιάσκεψη. Η κυρία Γεννηματά τόνισε ότι ο νόμος για την Πολιτική Προστασία που ψηφίστηκε πριν από έξι μήνες είναι στην ουσία ανενεργός, ενώ επεσήμανε ότι με την πανδημία του κορονοϊού, αναδείχθηκε ο ρόλος της σχετικά με τη Δημόσια Ασφάλεια. «Η μεγάλη αλλαγή στην οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας, παγκοσμίως, είναι η μετάβαση από τη διαχείριση των φυσικών καταστροφών στην προστασία της δημόσιας ασφάλειας. Η έννοια της δημόσιας ασφάλειας αποτελεί την ομπρέλα υπό την οποία ομαδοποιούνται οι σύγχρονοι κίνδυνοι και απειλές», ανέφερε και πρόσθεσε ότι «στη χώρα μας επιπλέον, παρουσιάζονται σοβαρές επικαλύψεις με άλλες πολιτικές που διαχειρίζονται τα υπουργεία Εσωτερικών, Εξωτερικών και Προστασίας του Πολίτη (επικουρούμενα από μια ντουζίνα νομικών προσώπων και οργανισμών με επικαλυπτόμενες και συχνά, δυσδιάκριτες αρμοδιότητες) και μεγάλη υστέρηση σε πόρους συγκριτικά με άλλες χώρες. Στη χώρα μας, ο νόμος 4662/2020Ο έξι μήνες μετά την ψήφισή του, παραμένει ανενεργός στα βασικά του σημεία».

Η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής υπογράμμισε ότι καθοριστικός ρόλος στη σύγχρονη Πολιτική Προστασία έχει το Πυροσβεστικό Σώμα τονίζοντας ότι «είναι σημαντικό πολλά ν' αλλάξουν κι εκεί. Πολιτικές που δίχασαν, που διαίρεσαν και περιθωριοποίησαν το Σώμα, πρέπει να κοπούν με μαχαίρι.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία δεν μπορεί να συνεχίζει να αποτελεί πεδίο πελατειακών διευθετήσεων και τοπικισμών. Όπως δεν μπορεί να συνεχίζουν να υπάρχουν εξαιρέσεις και αδιαφάνεια στην εξέλιξη και τον εργασιακό βίο των πυροσβεστών».

Επεσήμανε ακόμη τις δράσεις που αναπτύσσονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο κάνοντας ειδική μνεία στη συμμετοχή του Νίκου Ανδρουλάκη εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη αναβάθμιση και επέκταση του προγράμματος RescEU.

Στην ημερίδα συμμετείχαν ο ευρωβουλευτής Νίκος Ανδρουλάκης εισηγητής του προγράμματος RescEU στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Παρασκευή Μίχου, γενική διευθύντρια Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας και Ανθρωπιστικής Βοήθειας Ευρωπαϊκής Επιτροπής και οι Γιώργος Καμίνης, βουλευτής Κινήματος Αλλαγής, υπεύθυνος για θέματα Ασφάλειας και Προστασίας του Πολίτη, Λίνα Λιάκου, διευθύντρια για την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή του Δικτύου για την Ανθεκτικότητα των Πόλεων (Global Resilient Cities Network), Στέφανος Σπανέας, αντιστράτηγος ε.α Πυροσβεστικού Σώματος, χημικός μηχανικός, Manos M. Tentzeris, Ken Byers Professor in Flexible Electronics, School of Electrical and Computer Engineering, Georgia Tech, USA. Συντονιστής ήταν ο Παναγιώτης Καρκατσούλης, π. βουλευτής, γραμματέας του Τομέα Πολιτικής Προστασίας στο Κίνημα Αλλαγής.