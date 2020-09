ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΗ ΑΤΖΕΝΤΑ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ

Του ΒΑΣΙΛΗ ΜΠΟΥΖΙΩΤΗ

Θυμάσαι που σου είχα αναφέρει πως είχα ενθουσιαστεί από το δυνατό «Cine Musical» που έφτιαξε ο πολυσχιδής Πάνος Αμαραντίδης με τραγούδια της σκηνής και της οθόνης όταν το είχα πρωτοδεί σε... pocket project; Ε, τώρα έρχεται από ότι έμαθα, σε...extra large project και δη στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης που μ’ αρέσει πολύ. Το ραντεβού δίνεται στις 10 Νοεμβρίου κι έχω να σου προδώσω πως τους εξαίρετους Μέμο Μπεγνή, Εύα Σιαμαντά και Παναγιώτη Πετράκη θα συνοδεύσει η δυνατή Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης. Ο Πάνος Αμαραντίδης υπογράφει με δεινότητα και έμπνευση τα κείμενα και τη σκηνοθεσία και ο Κλεάνθης Ζαρίμπας θα διευθύνει την 50μελή ορχήστρα. 2 Πρόκειται για μια έξοχη μουσική παράσταση με τα ωραιότερα τραγούδια του διεθνούς και ελληνικού μουσικού θεάτρου και κινηματογράφου. Ένα μαγευτικό μουσικό ταξίδι από τη Νέα Υόρκη και το Λονδίνο στην Αθήνα. Ένα ταξίδι μοναδικών μουσικών επιλογών από ελληνικές και ξένες σκηνές και οθόνες που θα σας...κλέψει όπως έκλεψε και εμένα-ναι, φυσικά και θα ανέβω στη Θεσσαλονίκη μου,να απολαύσω τη νέα βερσιόν! Μπεγνής, Πετράκης και Σιαμαντά θα ζωντανέψουν μπροστά μας τους ήρωες των σπουδαιότερων μιούζικαλ και μουσικών ταινιών όλων των εποχών. Από το «Phantom of the opera», το «Sunset Boulevard», το «Chicago», το «Cabaret», το «Beauty and the beast» μέχρι τη «Στέλλα», τις «Θαλασσιές τις χάντρες», το «Αλίμονο στους νέους», την «Παριζιάνα», το «Το παιδί και το δελφίνι», το «Γοργόνες και μάγκες». Με το καλό! Παραμένω Αμαραντίδη. Ο οποίος Αμαραντίδης, που είχε κάνει με ζηλευτό τρόπο την διασκευή του «Βιολιστή στη στέγη» για το Badminton-αληθεύει ότι θα ξαναλειτουργήσει όπως μου είπαν ή μπα;-,κάνει κι άλλα μαγειρέματα. Κάτι θεατρικό συζητά για το δεύτερο μισό της σεζόν-δυνατό το έργο με δύο ήρωες, δεν προδίδω άλλα! -ενώ επανακάμπτει στην τηλεόραση με κάτι ...άμεσο και κάτι πολύ μεγάλο που θα συζητηθεί.