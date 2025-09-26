Ξεκίνησαν οι δηλώσεις συμμετοχής για το «Extreme Makeover: Home Edition»

Ξεκίνησαν οι δηλώσεις συμμετοχής για το «Extreme Makeover: Home Edition»

Το Extreme Makeover: Home Edition είναι μία από τις πιο δημοφιλείς τηλεοπτικές εκπομπές σε ολόκληρο τον κόσμο και έρχεται στον ΑΝΤ1 για να δώσει στους συμμετέχοντες ουσιαστική βοήθεια και ελπίδα για μία καλύτερη καθημερινότητα, μέσα από ένα εξ ολοκλήρου ανανεωμένο σπίτι!

Η εκπομπή είναι γνωστή για τη συγκινητική της προσέγγιση, καθώς προσφέρει ριζική ανακαίνιση σπιτιών για οικογένειες που αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες, όπως οικονομικά προβλήματα, προβλήματα υγείας ή συνέπειες φυσικών καταστροφών.

Το Extreme MakeoverHome Edition έρχεται στον ΑΝΤ1 και σου δίνει τη δυνατότητα ριζικής ανακαίνισης του σπιτιού σου, τώρα που η ζωή σου μπορεί να είναι δύσκολη…  

Δήλωσε συμμετοχή στο www.antenna.gr/HomeMakeover και δες τη ζωή σου να αλλάζει!

Δεν είναι απλά μία ανακαίνιση, είναι μία νέα αρχή!

Δείτε το Trailer: 

ΕXTREME MAKEOVER: HOME EDITION_ Έρχεται στον ΑΝΤ1

