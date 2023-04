Eurovision: Τα πρώτα σχόλια για τα αποκαλυπτήρια της σκηνής – Ο βασιλιάς Κάρολος και οι ελπίδες για νίκη της Βρετανίας

Ο βασιλιάς Κάρολος Γ’ της Βρετανίας, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Καμίλα, έκανε την Τετάρτη τα αποκαλυπτήρια της σκηνής στην M&S Bank Arena του Λίβερπουλ, που θα φιλοξενήσει τον φετινό διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision.

Κατόπιν αντίστροφης μέτρησης, το βασιλικό ζεύγος πάτησε ένα μεγάλο ροζ κουμπί και η σκηνή φωταγωγήθηκε, αποκαλύπτοντας ένα εντυπωσιακό σκηνικό.

Lights, camera, action! 🤩

The #Eurovision2023 arena lights are up and running in Liverpool – thanks to Their Majesties The King and The Queen Consort @RoyalFamily pic.twitter.com/MhclBzjWPy

— BBC Eurovision (@bbceurovision) April 26, 2023