Τζούντι Ντεντς: Γράφει ιστορία στα Όσκαρ

Σήμερα ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για Όσκαρ με την Τζούντι Ντεντς να γράφει ιστορία. Η θρυλική Βρετανίδα ηθοποιός έλαβε την έβδομη υποψηφιότητά της για την ερμηνεία της στην ταινία “Belfast”, σε σενάριο και σκηνοθεσία Κένεθ Μπράνα. Έτσι, στα 87 της έγινε η γηραιότερη υποψήφια για Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου.

Η βετεράνος ηθοποιός είχε κερδίσει Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου το 1999 για την ταινία “Ερωτευμένος Σαίξπηρ”.

Ποια είναι η Τζούντι Ντεντς

Ξεκίνησε την πορεία της στο θέατρο κάνοντας το ντεμπούτο της το 1957 με τον θίασο Old Vic, όπου διέπρεψε ερμηνεύοντας σημαντικούς ρόλους σε έργα του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, όπως την Οφηλία στον Άμλετ, την Ιουλιέρα στο Ρωμαίος και Ιουλιέτα και τη Λαίδη Μακμπέθ στο Μάκβεθ. Για το ντεμπούτο της στον χώρο του κινηματογράφου στην ταινία Four in the Morning έλαβε το Βραβείο BAFTA ως καλύτερη πρωτοεμφανιζόμενη για το 1965, αλλά συνέχισε να εργάζεται κυρίως στο θέατρο.

Το 1968 πρωταγωνίστησε στο μιούζικαλ Καμπαρέ στο θέατρο West End του Λονδίνου και απέσπασε διθυραμβικές κριτικές και για τις επόμενες δυο δεκαετίες καθιερώθηκε ως μια από τις σημαντικότερες ηθοποιούς του θεάτρου στη Μεγάλη Βρετανία αποτελώντας μέλος του Εθνικού Θεάτρου της Αγγλίας και του Βασιλικού Σαιξπηρικού Θιάσου.

Το 1981 έκανε μεγάλη επιτυχία όταν έλαβε τον πρωταγωνιστικό ρόλο τη σειρά A Fine Romance που προβλήθηκε για τρεις χρονιές. Ενώ οι εμφανίσεις της στον κινηματογράφο ήταν σποραδικές μέχρι τη στιγμή που ανέλαβε τοn ρόλο της Μ στην ταινία της σειράς Τζέιμς Μποντ “Επιχείρηση: Χρυσά Μάτια” (Golden Eye, 1995) ρόλο που συνέχισε να ερμηνεύει μέχρι και το “Skyfall” (2012).

Δυο χρόνια αργότερα έλαβε παγκόσμια αναγνωρισιμότητα με την ερμηνεία της στην ταινία “Η Μεγαλειοτάτη Κυρία Μπράουν” (Mrs. Brown, 1997), όπου ερμήνευσε τη Βασίλισσα Βικτωρία και για την οποία προτάθηκε για Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου. Ακολούθησε ή ταινία του 1998 “Ερωτευμένος Σαίξπηρ”, όπου υποδύθηκε την Βασίλισσα Ελισάβετ Α΄ της Αγγλίας και για την οποία κέρδισε το Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου.

Τα χρόνια που ακολούθησαν οι εμφανίσεις της στον κινηματογράφο έγιναν πιο συχνές και οι σημαντικότερες ταινίες στις οποίες εμφανίστηκε είναι οι: Chocolat (2000), Iris (2001), Η Κυρία Χέντερσον Παρουσιάζει (Mrs Henderson Presents, 2005), Ημερολόγιο Ενός Σκανδάλου (Notes on a Scandal, 2006) και Philomena (2013).

Συνολικά η Ντεντς έχει λάβει 11 Βραβεία BAFTA, 7 Βραβεία Λόρενς Ολίβιε, 2 Βραβεία Σωματείου Ηθοποιών, 2 Χρυσές Σφαίρες, 1 Όσκαρ και 1 Βραβείο Τόνυ. Το 1988 τιμήθηκε από τη Βασίλισσα της Αγγλίας με τον ανώτερο τίτλο τιμής της Βρετανίας, Ντέιμ, ενώ το 2011 έγινε μέλος του Βρετανικού Ινστιτούτου Κινηματογράφου[18]. Υπήρξε παντρεμένη με τον ηθοποιό Μάικλ Γουίλιαμς από το 1971 εως και το θάνατό του το 2001 με τον οποίο απέκτησε μια κόρη την ηθοποιό Φίντι Γουίλιαμς.

Τα βιογραφικά στοιχεία από τη Βικιπαίδεια