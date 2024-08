Την Κυριακή με τη Realnews: Σκοτεινό Χόλιγουντ, το θρίλερ της Lucinda Berry, που θα σας καθηλώσει

Η Lucinda Berry, συγγραφέας του μπεστ σέλερ The Best of Friends, μας παρουσιάζει ένα συγκλονιστικό θρίλερ που ξετυλίγει το κουβάρι από ψέματα και απάτες στο οποίο είναι μπλεγμένη μια παρέα της χολιγουντιανής ελίτ και συνδέεται με τον φόνο μιας γυναίκας.

Όταν η Κίρστεν ΜακΚαν, πρόεδρος της Λέσχης Μαμάδων του δυτικού Χόλιγουντ, βρίσκεται νεκρή στην πισίνα του σπιτιού της, είναι προφανές ότι δεν πρόκειται για ατύχημα. Όλοι οι καλεσμένοι στο πάρτι –που είναι και μέλη της λέσχης– είναι βασικοί ύποπτοι για τον φόνο.

Εκτοξεύονται κατηγορίες και τρεις μητέρες βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας. Η Γουίτνι, η Μπρουκ και η Τζέιντ έχουν ένοχα μυστικά που τις βαραίνουν… και πιθανά

κίνητρα για τον φόνο της φίλης τους. Όμως, καθώς η αστυνομική έρευνα εμβαθύνει, προκύπτουν κι άλλα μυστικά, κι άλλες προδοσίες κι άλλες ραδιουργίες, περισσότερες απ ’ όσες θα μπορούσαν να φανταστούν αυτές οι γυναίκες. Όλα διακυβεύονται και τα ψέματα απειλούν να καταστρέψουν την επίπλαστη τέλεια ζωή τους. Μετά από αυτό, το δυτικό Χόλιγουντ δεν θα είναι ποτέ ίδιο

