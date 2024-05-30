Τηλεθέαση: Τι νούμερα έκανε ο τελικός του Europa Conference League

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Τηλεθέαση: Τι νούμερα έκανε ο τελικός του Europa Conference League

Ιστορία έγραψε χθες το βράδυ (29/5) ο Ολυμπιακός κατακτώντας το σπουδαίο τρόπαιο του Europa Conference League. Μάλιστα, οι «Πειραιώτες» επικράτησαν και στη τηλεθέαση σημειώνοντας υψηλά νούμερα και παίρνοντας την πρωτιά τόσο στο γενικό, όσο και στο δυναμικό κοινό.

Συγκεκριμένα στο γενικό κοινό το ποσοστό τηλεθέασης άγγιξε το 55,3%, ενώ στο δυναμικό έφτασε το 57,1%.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό:

  • EUROPA CONFERENCE LEAGUE: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ 55,3%
  • PRE GAME: ΩΡΑ ΘΡΥΛΟΥ, ΩΡΑ MEGA 27,6%
  • Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ 16,4%
  • ΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣ 15,5%
  • ΨΥΧΟΚΟΡΕΣ 14,8%
  • ΣΑΣΜΟΣ 12,7%
  • SURVIVOR 7,8%
  • ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – JUSTICE LEAGUE 3,3%
  • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ – ΓΛΕΝΤΙ, ΛΕΦΤΑ ΚΙ ΑΓΑΠΗ 2,4%
  • Η ΥΠΟΣΧΕΣΗ 2,1%

LATE NIGHT:

  • POST GAME: ΩΡΑ ΘΡΥΛΟΥ, ΩΡΑ MEGA 55,3%
  • ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – Η ΠΡΟΤΑΣΗ 4,4%
  • THE 2NIGHT SHOW 3,3%
  • Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ (Ε) 3,1%
  • ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – ΖΕΥΓΑΡΙΑ ΣΤΑ ΒΑΘΙΑ 2,5%
  • TV QUEEN 0,9%
  • ΣΤΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ (Ε) 0,8%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό:

  • EUROPA CONFERENCE LEAGUE: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ 57,1%
  • PRE GAME: ΩΡΑ ΘΡΥΛΟΥ, ΩΡΑ MEGA 29,9%
  • ΨΥΧΟΚΟΡΕΣ 13,6%
  • ΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣ 13,5%
  • Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ 12,2%
  • ΣΑΣΜΟΣ 10,5%
  • SURVIVOR 5,5%
  • ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – JUSTICE LEAGUE 4%
  • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ – ΓΛΕΝΤΙ, ΛΕΦΤΑ ΚΙ ΑΓΑΠΗ 2,1%
  • Η ΥΠΟΣΧΕΣΗ 1,8%

LATE NIGHT: 

  • POST GAME: ΩΡΑ ΘΡΥΛΟΥ, ΩΡΑ MEGA 56,8%
  • ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – Η ΠΡΟΤΑΣΗ 4,8%
  • Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ (Ε) 3%
  • ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – ΖΕΥΓΑΡΙΑ ΣΤΑ ΒΑΘΙΑ 2,7%
  • THE 2NIGHT SHOW 2,3%
  • TV QUEEN 0,6%
  • ΣΤΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ (Ε) 0,6%

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