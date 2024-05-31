Τηλεθέαση: Τα νούμερα για την prime time της Πέμπτης (30/5)

Media

τηλεθέαση

Με αμείωτη ένταση συνεχίζεται η μάχη για την τηλεθέαση στην prime time και late night ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό:

  • Mega Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 20.7%
  • Ant1 ΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣ 18.3%
  • Alpha Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ 17.2%
  • Ant1 ΨΥΧΟΚΟΡΕΣ 16.8%
  • Star MASTERCHEF 11.6%
  • Alpha ΣΑΣΜΟΣ 14.1%
  • ΣΚΑΪ SURVIVOR 13.4%
  • Mega MAESTRO 12.1%
  • Open Beyond TV TV QUEEN 1.8%

Late night

  • Alpha ΤΟ ΠΡΟΞΕΝΙΟ ΤΗΣ ΙΟΥΛΙΑΣ 16.7%
  • Ant1 ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ 6.5%
  • Open Beyond TV ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 6.3%
  • Ant1 Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ 5.5%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό:

  • Ant1 ΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣ 17.4%
  • Star MASTERCHEF 16%
  • Mega Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 15.5%
  • Ant1 ΨΥΧΟΚΟΡΕΣ 15.3%
  • Mega MAESTRO 14.4%
  • Alpha ΣΑΣΜΟΣ 13.7%
  • Alpha Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ 12.9%
  • ΣΚΑΪ SURVIVOR 11.5%
  • Open Beyond TV TV QUEEN 2.7%

Late night

  • Alpha ΤΟ ΠΡΟΞΕΝΙΟ ΤΗΣ ΙΟΥΛΙΑΣ 11.6%
  • Ant1 Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ 5.5%
  • Open Beyond TV ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 6%
  • Ant1 ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ 3.7%

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
12:04 , Παρασκευή 31 Μαΐου 2024

Στο real taste & style που κυκλοφορεί με τη Realnews

Στο real taste & style που κυκλοφορεί με τη Realnews O pastry chef Στέφανος Σμπόνιας προτε...
11:05 , Παρασκευή 31 Μαΐου 2024

Στο real taste & style που κυκλοφορεί με τη Realnews

Στο real taste & style που κυκλοφορεί με τη Realnews Η meat & fire chef Μυρσίνη Λαμπρά...
10:20 , Παρασκευή 31 Μαΐου 2024

MasterChef – Spoiler 3/6: Ποιος θα αποχωρήσει πριν από την τελική εξάδα;

Την Δευτέρα 3/6, θα γίνει το τελευταίο συμβούλιο φέτος για το MasterChef 2024. «Η ήττα αιφνιδι...
10:00 , Παρασκευή 31 Μαΐου 2024

Στο real taste & style που κυκλοφορεί με τη Realnews

Στο real taste & style που κυκλοφορεί με τη Realnews TASTE ΚΟΥΙΖ. Μολύβια ανά χείρας και φ...
MUST READ

Παγωτά… από «χρυσάφι»: Αυξήσεις 25% σε σχέση με το 2023

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο οι πιο έξυπνοι άνθρωποι θα βρουν την μέδουσα σε 6 δευτερόλεπτα

Μακροζωία: Η Νο1 καθημερινή συνήθεια που προσθέτει χρόνια στη ζωή σας, σύμφωνα με ειδικούς