Τηλεθέαση: Τα νούμερα για την prime time της Πέμπτης (30/5)

Με αμείωτη ένταση συνεχίζεται η μάχη για την τηλεθέαση στην prime time και late night ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών.
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό:
- Mega Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 20.7%
- Ant1 ΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣ 18.3%
- Alpha Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ 17.2%
- Ant1 ΨΥΧΟΚΟΡΕΣ 16.8%
- Star MASTERCHEF 11.6%
- Alpha ΣΑΣΜΟΣ 14.1%
- ΣΚΑΪ SURVIVOR 13.4%
- Mega MAESTRO 12.1%
- Open Beyond TV TV QUEEN 1.8%
Late night
- Alpha ΤΟ ΠΡΟΞΕΝΙΟ ΤΗΣ ΙΟΥΛΙΑΣ 16.7%
- Ant1 ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ 6.5%
- Open Beyond TV ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 6.3%
- Ant1 Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ 5.5%
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό:
- Ant1 ΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣ 17.4%
- Star MASTERCHEF 16%
- Mega Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 15.5%
- Ant1 ΨΥΧΟΚΟΡΕΣ 15.3%
- Mega MAESTRO 14.4%
- Alpha ΣΑΣΜΟΣ 13.7%
- Alpha Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ 12.9%
- ΣΚΑΪ SURVIVOR 11.5%
- Open Beyond TV TV QUEEN 2.7%
Late night
- Alpha ΤΟ ΠΡΟΞΕΝΙΟ ΤΗΣ ΙΟΥΛΙΑΣ 11.6%
- Ant1 Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ 5.5%
- Open Beyond TV ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 6%
- Ant1 ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ 3.7%