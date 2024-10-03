Τηλεθέαση: Ποιος έκοψε πρώτος το νήμα το βράδυ της Τετάρτης (2/10) – Πώς τα πήγαν «Grand Hotel» και «Survivor»

Τους πρώτους και τους τελευταίους για το βράδυ της Τετάρτης (2/10) βλέπουμε στα ακόλουθα νούμερα τηλεθέασης.
Αναλυτικά, το «Grand Hotel» στον ΑΝΤ1 ξεχώρισε στην prime time του γενικού κοινού, καθώς και στη late night της ίδιας ζώνης, το επεισόδιο σε επανάληψη από την ίδια σειρά.
Σε ό,τι αφορά το δυναμικό κοινό και την prime time βγήκε πρώτο το «Το σόι σου» (Ε) στον Alpha και στη late night ζώνη, το «Grand Hotel» (Ε).
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό σύνολο:
Prime time
- GRAND HOTEL 18,1%
- ΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣ; 15,3%
- ΑΓΙΟΣ ΕΡΩΤΑΣ 13,5%
- UEFA CHAMPIONS LEAGUE: ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ – ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ 13,3%
- ΤΟ ΣΟΙ ΣΟΥ (Ε) 12,4%
- ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΙ ΜΑΖΙ (Ε) 11,3%
- SURVIVOR 10,6%
- ΦΑΡΜΑ 8,6%
- TEMPTING FORTUNE 7,5%
- ΣΑΝ ΨΕΜΑ (Ε) 2,1%
- ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – ΣΟΥΦΡΑΖΕΤΕΣ 2,4%
Late night
- GRAND HOTEL (Ε) 12,2%
- POST GAME 9%
- ΑΥΤΟΨΙΑ – ΠΡΕΜΙΕΡΑ 8,7%
- ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ ΣΤΗΝ ΕΥΕΞΙΑ 9,3%
- ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – BATMAN BEGINS 5,7%
- REAL DETECTIVE 2,5%
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό:
Prime time
- ΤΟ ΣΟΙ ΣΟΥ (Ε) 17,7%
- UEFA CHAMPIONS LEAGUE: ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ – ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ 14,5%
- GRAND HOTEL 13,9%
- ΑΓΙΟΣ ΕΡΩΤΑΣ 13,7%
- ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΙ ΜΑΖΙ (Ε) 12%
- ΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣ; 11,2%
- SURVIVOR 8,9%
- ΦΑΡΜΑ 8,3%
- TEMPTING FORTUNE 5,5%
- ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – ΣΟΥΦΡΑΖΕΤΕΣ 2,1%
- ΣΑΝ ΨΕΜΑ (Ε) 1,9%
Late night
- GRAND HOTEL (Ε) 8,4%
- POST GAME 9,1%
- ΑΥΤΟΨΙΑ – ΠΡΕΜΙΕΡΑ 8%
- ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ ΣΤΗΝ ΕΥΕΞΙΑ 7,1%
- ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – BATMAN BEGINS 6,4%
- REAL DETECTIVE 3,5%