Τηλεθέαση (6/1): Οι νικητές της prime time και late night ζώνης το βράδυ της Δευτέρας

Η «μάχη» για την επικράτηση στην τηλεθέαση καλά κρατεί για την prime time και late night ζώνη των σταθμών.
Αναλυτικά, το βράδυ της Δευτέρας (6/1), τόσο στο γενικό, όσο και στο δυναμικό κοινό, το «Σόι σου» (Ε) στον ALPHA πήρε την πρωτιά στην prime time ζώνη, ενώ και στα δύο κοινά της late night ξεχώρισε η σειρά «Στο Παρά Πέντε» στο MEGA.
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό:
Prime time
- ΤΟ ΣΟΙ ΣΟΥ (Ε) 14,9%
- THE ROADSHOW (Ε) 13,4%
- ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ: THE DAY OF THE JACKAL 12,4%
- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ: Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΕΣΠΑΓΕ ΠΛΑΚΑ 10,8%
- ΕΙΣΑΙ ΤΟ ΤΑΙΡΙ ΜΟΥ (Ε) 10%
- ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ: ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΠΑΡΕΕΣ 8,7%
- PRIME TIME 8,3%
- IQ 160 (E) 6,3%
- ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ: THE KINGS OF MYKONOS 4,7%
- ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ: OVERDRIVE 4%
- ΜΠΕΡΔΕΜΑ ΑΠΟ ΚΟΥΝΙΑ 2,1%
Late night
- ΣΤΟ ΠΑΡΑ ΠΕΝΤΕ (Ε) 16,9%
- ΜΙΛΑ ΜΟΥ ΒΡΩΜΙΚΑ 14,7%
- ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ: JACK REACHER 13,7%
- ΠΕΙΡΑΤΙΚΟ ΒΙΝΥΛΙΟ 8,6%
- ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ: UNDISPUTED 7,6%
- Η ΔΙΚΗ ΣΤΟΝ ΣΚΑΪ 5,9%
- ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ: ΜΟΝΟ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΤΩΜΑ ΤΗΣ 5,3%
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό:
Prime time
- ΤΟ ΣΟΙ ΣΟΥ (Ε) 14,9%
- ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ: THE DAY OF THE JACKAL 13,6%
- ΕΙΣΑΙ ΤΟ ΤΑΙΡΙ ΜΟΥ (Ε) 13,5%
- THE ROADSHOW (Ε) 11,9%
- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ: Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΕΣΠΑΓΕ ΠΛΑΚΑ 9,5%
- IQ 160 (E) 7%
- ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ: ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΠΑΡΕΕΣ 6,3%
- PRIME TIME 5,2%
- ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ: OVERDRIVE 4,3%
- ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ: THE KINGS OF MYKONOS 3,4%
- ΜΠΕΡΔΕΜΑ ΑΠΟ ΚΟΥΝΙΑ 1,9%
Late night
- ΣΤΟ ΠΑΡΑ ΠΕΝΤΕ (Ε) 20,6%
- ΜΙΛΑ ΜΟΥ ΒΡΩΜΙΚΑ 18,9%
- ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ: JACK REACHER 13,3%
- ΠΕΙΡΑΤΙΚΟ ΒΙΝΥΛΙΟ 7,1%
- Η ΔΙΚΗ ΣΤΟΝ ΣΚΑΪ 5,7%
- ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ: ΜΟΝΟ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΤΩΜΑ ΤΗΣ 5,4%
- ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ: UNDISPUTED 4,8%