Τηλεθέαση (6/1): Οι νικητές της prime time και late night ζώνης το βράδυ της Δευτέρας

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Νούμερα τηλεθέασης

Η «μάχη» για την επικράτηση στην τηλεθέαση καλά κρατεί για την prime time και late night ζώνη των σταθμών.

Τηλεθέαση (6/1): Με ανατροπές στην πρωινή ζώνη ξεκίνησε η εβδομάδα – Αναλυτικά τα νούμερα της Δευτέρας

Αναλυτικά, το βράδυ της Δευτέρας (6/1), τόσο στο γενικό, όσο και στο δυναμικό κοινό, το «Σόι σου» (Ε) στον ALPHA πήρε την πρωτιά στην prime time ζώνη, ενώ και στα δύο κοινά της late night ξεχώρισε η σειρά «Στο Παρά Πέντε» στο MEGA.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό:

Prime time

  • ΤΟ ΣΟΙ ΣΟΥ (Ε) 14,9%
  • THE ROADSHOW (Ε) 13,4%
  • ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ: THE DAY OF THE JACKAL 12,4%
  • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ: Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΕΣΠΑΓΕ ΠΛΑΚΑ 10,8%
  • ΕΙΣΑΙ ΤΟ ΤΑΙΡΙ ΜΟΥ (Ε) 10%
  • ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ: ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΠΑΡΕΕΣ 8,7%
  • PRIME TIME 8,3%
  • IQ 160 (E) 6,3%
  • ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ: THE KINGS OF MYKONOS 4,7%
  • ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ: OVERDRIVE 4%
  • ΜΠΕΡΔΕΜΑ ΑΠΟ ΚΟΥΝΙΑ 2,1%

Late night

  • ΣΤΟ ΠΑΡΑ ΠΕΝΤΕ (Ε) 16,9%
  • ΜΙΛΑ ΜΟΥ ΒΡΩΜΙΚΑ 14,7%
  • ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ: JACK REACHER 13,7%
  • ΠΕΙΡΑΤΙΚΟ ΒΙΝΥΛΙΟ 8,6%
  • ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ: UNDISPUTED 7,6%
  • Η ΔΙΚΗ ΣΤΟΝ ΣΚΑΪ 5,9%
  • ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ: ΜΟΝΟ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΤΩΜΑ ΤΗΣ 5,3%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό:

Prime time

  • ΤΟ ΣΟΙ ΣΟΥ (Ε) 14,9%
  • ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ: THE DAY OF THE JACKAL 13,6%
  • ΕΙΣΑΙ ΤΟ ΤΑΙΡΙ ΜΟΥ (Ε) 13,5%
  • THE ROADSHOW (Ε) 11,9%
  • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ: Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΕΣΠΑΓΕ ΠΛΑΚΑ 9,5%
  • IQ 160 (E) 7%
  • ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ: ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΠΑΡΕΕΣ 6,3%
  • PRIME TIME 5,2%
  • ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ: OVERDRIVE 4,3%
  • ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ: THE KINGS OF MYKONOS 3,4%
  • ΜΠΕΡΔΕΜΑ ΑΠΟ ΚΟΥΝΙΑ 1,9%

Late night

  • ΣΤΟ ΠΑΡΑ ΠΕΝΤΕ (Ε) 20,6%
  • ΜΙΛΑ ΜΟΥ ΒΡΩΜΙΚΑ 18,9%
  • ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ: JACK REACHER 13,3%
  • ΠΕΙΡΑΤΙΚΟ ΒΙΝΥΛΙΟ 7,1%
  • Η ΔΙΚΗ ΣΤΟΝ ΣΚΑΪ 5,7%
  • ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ: ΜΟΝΟ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΤΩΜΑ ΤΗΣ 5,4%
  • ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ: UNDISPUTED 4,8%

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