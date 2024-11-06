Τηλεθέαση (5/11): Οι σειρές που κατέκτησαν την κορυφή στην prime time – Μονοψήφια για Survivor και Φάρμα

Το τηλεοπτικό κοινό διαμόρφωσε για ένα ακόμη βράδυ τα νούμερα τηλεθέασης στην prime time και late night ζώνη.
Αναλυτικά, στην prime time ζώνη το βράδυ της Τρίτης (5/11) την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε το «Grand Hotel», ενώ ακολούθησε «Η Γη της Ελιάς» και το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος». Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκε «Το σόι σου (Ε)», με το «Έχω Παιδιά» να βρίσκεται στην δεύτερη θέση και στην τρίτη το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος».
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό:
- GRAND HOTEL 18,6%
- Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 18%
- ΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣ 17%
- ΤΟ ΣΟΙ ΣΟΥ (Ε) 15%
- ΕΧΩ ΠΑΙΔΙΑ 15%
- Ο ΤΙΜΩΡΟΣ 14%
- Ο ΓΙΑΤΡΟΣ ΙΙ 11,1%
- Η ΜΑΓΙΣΣΑ – ΦΛΕΓΟΜΕΝΗ ΚΑΡΔΙΑ 9,3%
- ΦΑΡΜΑ 6,3%
- SURVIVOR 5,7%
- ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 3,8%
- ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ – ΜΠΕΡΔΕΜΑ ΑΠΟ ΚΟΥΝΙΑ 1,4%
LATE NIGHT:
- MONEY DROP 10,9%
- MEGA – ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2024 10,7%
- THE 2NIGHT SHOW 10,6%
- ΣΚΑΪ – ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ: ΧΑΡΙΣ VS ΤΡΑΜΠ 9,7%
- MEGA STORIES 9,3%
- ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – Ο ΕΠΙΒΑΤΗΣ 8,5%
- OPEN – ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2024 7,8%
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό:
- ΤΟ ΣΟΙ ΣΟΥ (Ε) 17,8%
- ΕΧΩ ΠΑΙΔΙΑ 17,3%
- ΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣ 15,6%
- GRAND HOTEL 14,9%
- Ο ΤΙΜΩΡΟΣ 13,5%
- Ο ΓΙΑΤΡΟΣ 12,7%
- Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 11,4%
- Η ΜΑΓΙΣΣΑ – ΦΛΕΓΟΜΕΝΗ ΚΑΡΔΙΑ 8,4%
- ΦΑΡΜΑ 5,7%
- SURVIVOR 4,7%
- ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 4,2%
- ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ – ΜΠΕΡΔΕΜΑ ΑΠΟ ΚΟΥΝΙΑ 1,7%
LATE NIGHT:
- MONEY DROP 13,5%
- THE 2NIGHT SHOW 9,2%
- ΣΚΑΪ – ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ: ΧΑΡΙΣ VS ΤΡΑΜΠ 8,6%
- MEGA – ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2024 8%
- MEGA STORIES 7,4%
- OPEN – ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2024 7%
- ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – Ο ΕΠΙΒΑΤΗΣ 6,1%