Τηλεθέαση (26/2): Αλ Τσαντίρι και Άγιος Έρωτας «κονταροχτυπήθηκαν» για την πρώτη θέση

Τα νούμερα της τηλεθέασης στην prime time και late night ζώνη για την Τετάρτη (26/2)
Αναλυτικά, το βράδυ της Τετάρτης (26/2) την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε το «Αλ Τσαντίρι Νιούζ», ενώ ακολούθησαν ο «Άγιος Έρωτας» και το «Grand Hotel». Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκε το «Αλ Τσαντίρι Νιούζ».
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό:
- ΑΛ ΤΣΑΝΤΙΡΙ ΝΙΟΥΖ 19,8%
- ΑΓΙΟΣ ΕΡΩΤΑΣ 18%
- GRAND HOTEL 16,2%
- ΤΟ ΣΟΙ ΣΟΥ (Ε) 14,5%
- Ο ΤΙΜΩΡΟΣ 13,9%
- MASTERCHEF 12,5%
- ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ: Ο ΓΥΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΣΕ 80 ΜΕΡΕΣ 3,1%
- ΜΠΕΡΔΕΜΑ ΑΠΟ ΚΟΥΝΙΑ 1,6%
- ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ: Η ΚΡΥΦΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΜΑΝΓΚΛΧΟΡΝ 1,6%
LATE NIGHT:
- THE 2NIGHT SHOW 14,9%
- ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 13,5%
- ΜΑΜΑ ΕΡΧΟΜΑΙ (Ε) 13,1%
- ΑΥΤΟΨΙΑ 7,9%
- ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ: ΤΟ ΝΗΣΙ 7,8%
- ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ: ΧΘΕΣ ΤΟ ΒΡΑΔΥ 3%
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό:
- ΑΛ ΤΣΑΝΤΙΡΙ ΝΙΟΥΖ 17,8%
- ΑΓΙΟΣ ΕΡΩΤΑΣ 15,3%
- MASTERCHEF 15,2%
- ΤΟ ΣΟΙ ΣΟΥ (Ε) 15,1%
- GRAND HOTEL 13,6%
- Ο ΤΙΜΩΡΟΣ 11,6%
- ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ: Ο ΓΥΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΣΕ 80 ΜΕΡΕΣ 2,7%
- ΜΠΕΡΔΕΜΑ ΑΠΟ ΚΟΥΝΙΑ 1,9%
- ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ: Η ΚΡΥΦΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΜΑΝΓΚΛΧΟΡΝ 1,6%
LATE NIGHT:
- THE 2NIGHT SHOW 15,4%
- ΜΑΜΑ ΕΡΧΟΜΑΙ (Ε) 11,7%
- ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 11,5%
- ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ: ΤΟ ΝΗΣΙ 9,6%
- ΑΥΤΟΨΙΑ 7,7%
- ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ: ΧΘΕΣ ΤΟ ΒΡΑΔΥ 1,3%