Τηλεθέαση (26/2): Αλ Τσαντίρι και Άγιος Έρωτας «κονταροχτυπήθηκαν» για την πρώτη θέση

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Τηλεθέαση

Τα νούμερα της τηλεθέασης στην prime time και late night ζώνη για την Τετάρτη (26/2)

Αναλυτικά, το βράδυ της Τετάρτης (26/2) την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε το «Αλ Τσαντίρι Νιούζ», ενώ ακολούθησαν ο «Άγιος Έρωτας» και το «Grand Hotel». Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκε το «Αλ Τσαντίρι Νιούζ».

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό:

  • ΑΛ ΤΣΑΝΤΙΡΙ ΝΙΟΥΖ 19,8%
  • ΑΓΙΟΣ ΕΡΩΤΑΣ 18%
  • GRAND HOTEL 16,2%
  • ΤΟ ΣΟΙ ΣΟΥ (Ε) 14,5%
  • Ο ΤΙΜΩΡΟΣ 13,9%
  • MASTERCHEF 12,5%
  • ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ: Ο ΓΥΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΣΕ 80 ΜΕΡΕΣ 3,1%
  • ΜΠΕΡΔΕΜΑ ΑΠΟ ΚΟΥΝΙΑ 1,6%
  • ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ: Η ΚΡΥΦΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΜΑΝΓΚΛΧΟΡΝ 1,6%

LATE NIGHT: 

  • THE 2NIGHT SHOW 14,9%
  • ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 13,5%
  • ΜΑΜΑ ΕΡΧΟΜΑΙ (Ε) 13,1%
  • ΑΥΤΟΨΙΑ 7,9%
  • ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ: ΤΟ ΝΗΣΙ 7,8%
  • ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ: ΧΘΕΣ ΤΟ ΒΡΑΔΥ 3%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό:

  • ΑΛ ΤΣΑΝΤΙΡΙ ΝΙΟΥΖ 17,8%
  • ΑΓΙΟΣ ΕΡΩΤΑΣ 15,3%
  • MASTERCHEF 15,2%
  • ΤΟ ΣΟΙ ΣΟΥ (Ε) 15,1%
  • GRAND HOTEL 13,6%
  • Ο ΤΙΜΩΡΟΣ 11,6%
  • ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ: Ο ΓΥΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΣΕ 80 ΜΕΡΕΣ 2,7%
  • ΜΠΕΡΔΕΜΑ ΑΠΟ ΚΟΥΝΙΑ 1,9%
  • ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ: Η ΚΡΥΦΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΜΑΝΓΚΛΧΟΡΝ 1,6%

LATE NIGHT:

  • THE 2NIGHT SHOW 15,4%
  • ΜΑΜΑ ΕΡΧΟΜΑΙ (Ε) 11,7%
  • ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 11,5%
  • ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ: ΤΟ ΝΗΣΙ 9,6%
  • ΑΥΤΟΨΙΑ 7,7%
  • ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ: ΧΘΕΣ ΤΟ ΒΡΑΔΥ 1,3%

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