Τηλεθέαση (26/11): Οι τηλεοπτικές σειρές που «σάρωσαν» το βράδυ της Τρίτης – Τα νούμερα για «Survivor» και «Φάρμα»

Η «μάχη» για την πρώτη θέση στα νούμερα τηλεθέασης στην prime time και late night ζώνη, συνεχίστηκε και την Τρίτη (26/11).
Στο γενικό κοινό, την πρωτιά στην prime time πήρε η σειρά του MEGA,«Η Γη της Ελιάς», ενώ στη late night ζώνη το «The 2night Show» στον ΑΝΤ1.
Στο δυναμικό κοινό πρώτη βγήκε ξανά τηλεοπτική σειρά του MEGA. Ο λόγος για το σίριαλ «Έχω Παιδιά». Από την άλλη, στη late night ζώνη ξεχώρισε το τηλεπαιχνίδι του ALPHA, «Money Drop».
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό:
Prime time
- Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 19,2%
- GRAND HOTEL 17,2%
- ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ 15,6%
- ΤΟ ΣΟΙ ΣΟΥ (Ε) 15,2%
- Ο ΤΙΜΩΡΟΣ 14,8%
- ΕΧΩ ΠΑΙΔΙΑ 14,8%
- Ο ΓΙΑΤΡΟΣ II 11,7%
- VIΠ – ΚΑΛΑ ΓΕΡΑΜΑΤΑ 9,6%
- ΦΑΡΜΑ 8,3%
- SURVIVOR 6%
- ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ ΜΠΡΟΣΤΑ 4,4%
- ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ – ΜΠΕΡΔΕΜΑ ΑΠΟ ΚΟΥΝΙΑ 0,7%
Late night
- THE 2NIGHT SHOW 14,8%
- MONEY DROP 10,4%
- MEGA STORIES 8,7%
- ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – Η ΜΟΥΜΙΑ 8,6%
- ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – ΠΟΛΕΜΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ 7,9%
- ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – ΑΛΙΕΝ 4,9%
- THE LIFE MENIFESTO 3,6%
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό:
Prime time
- ΕΧΩ ΠΑΙΔΙΑ 21,6%
- ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ 17,7%
- ΤΟ ΣΟΙ ΣΟΥ (Ε) 17%
- Ο ΤΙΜΩΡΟΣ 15%
- Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 14,6%
- GRAND HOTEL 12,9%
- Ο ΓΙΑΤΡΟΣ II 12,7%
- VIΠ – ΚΑΛΑ ΓΕΡΑΜΑΤΑ 9,9%
- ΦΑΡΜΑ 9,4%
- ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ ΜΠΡΟΣΤΑ 4,2%
- SURVIVOR 3,4%
- ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ – ΜΠΕΡΔΕΜΑ ΑΠΟ ΚΟΥΝΙΑ 0,4%
Late night
- MONEY DROP 11,7%
- THE 2NIGHT SHOW 11,1%
- ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – Η ΜΟΥΜΙΑ 10,2%
- ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – ΠΟΛΕΜΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ 9,5%
- MEGA STORIES 6,8%
- THE LIFE MENIFESTO 3,4%
- ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – ΑΛΙΕΝ 3,2%