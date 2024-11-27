Τηλεθέαση (26/11): Οι τηλεοπτικές σειρές που «σάρωσαν» το βράδυ της Τρίτης – Τα νούμερα για «Survivor» και «Φάρμα»

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Τηλεθέαση

Η «μάχη» για την πρώτη θέση στα νούμερα τηλεθέασης στην prime time και late night ζώνη, συνεχίστηκε και την Τρίτη (26/11).

Τηλεθέαση (25/11): Τα διψήφια για τη «Γη της Ελιάς» στην prime time – Πώς τα πήγαν τα υπόλοιπα προγράμματα

Στο γενικό κοινό, την πρωτιά στην prime time πήρε η σειρά του MEGA,«Η Γη της Ελιάς», ενώ στη late night ζώνη το «The 2night Show» στον ΑΝΤ1.

Στο δυναμικό κοινό πρώτη βγήκε ξανά τηλεοπτική σειρά του MEGA. Ο λόγος για το σίριαλ «Έχω Παιδιά». Από την άλλη, στη late night ζώνη ξεχώρισε το τηλεπαιχνίδι του ALPHA, «Money Drop».

Τηλεθέαση (25/11): Πώς τα πήγαν οι πρωινές εκπομπές τη Δευτέρα – Αναλυτικά τα νούμερα

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό:

Prime time

  • Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 19,2%
  • GRAND HOTEL 17,2%
  • ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ 15,6%
  • ΤΟ ΣΟΙ ΣΟΥ (Ε) 15,2%
  • Ο ΤΙΜΩΡΟΣ 14,8%
  • ΕΧΩ ΠΑΙΔΙΑ 14,8%
  • Ο ΓΙΑΤΡΟΣ II 11,7%
  • VIΠ – ΚΑΛΑ ΓΕΡΑΜΑΤΑ 9,6%
  • ΦΑΡΜΑ 8,3%
  • SURVIVOR 6%
  • ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ ΜΠΡΟΣΤΑ 4,4%
  • ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ – ΜΠΕΡΔΕΜΑ ΑΠΟ ΚΟΥΝΙΑ 0,7%

Late night

Τηλεθέαση (24/11): Τα διψήφια και τα μονοψήφια της Κυριακής – Ποιες σειρές ξεχώρισαν στην prime time
  • THE 2NIGHT SHOW 14,8%
  • MONEY DROP 10,4%
  • MEGA STORIES 8,7%
  • ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – Η ΜΟΥΜΙΑ 8,6%
  • ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – ΠΟΛΕΜΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ 7,9%
  • ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – ΑΛΙΕΝ 4,9%
  • THE LIFE MENIFESTO 3,6%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό:

Prime time

  • ΕΧΩ ΠΑΙΔΙΑ 21,6%
  • ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ 17,7%
  • ΤΟ ΣΟΙ ΣΟΥ (Ε) 17%
  • Ο ΤΙΜΩΡΟΣ 15%
  • Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 14,6%
  • GRAND HOTEL 12,9%
  • Ο ΓΙΑΤΡΟΣ II 12,7%
  • VIΠ – ΚΑΛΑ ΓΕΡΑΜΑΤΑ 9,9%
  • ΦΑΡΜΑ 9,4%
  • ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ ΜΠΡΟΣΤΑ 4,2%
  • SURVIVOR 3,4%
  • ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ – ΜΠΕΡΔΕΜΑ ΑΠΟ ΚΟΥΝΙΑ 0,4%

Late night

  • MONEY DROP 11,7%
  • THE 2NIGHT SHOW 11,1%
  • ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – Η ΜΟΥΜΙΑ 10,2%
  • ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – ΠΟΛΕΜΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ 9,5%
  • MEGA STORIES 6,8%
  • THE LIFE MENIFESTO 3,4%
  • ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – ΑΛΙΕΝ 3,2%

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