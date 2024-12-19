Τηλεθέαση (18/12): Πώς τα πήγαν τα τηλεοπτικά προγράμματα το βράδυ της Τετάρτης

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Στους παρακάτω πίνακες καταγράφεται η τηλεθέαση που σημείωσαν οι εκπομπές της prime time και late night ζώνης της Τετάρτης (18/12).

Στην prime time την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ», ενώ ακολούθησαν ο «Άγιος Έρωτας» και «Το σόι σου (Ε)». Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκε το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ», με «Το σόι σου (Ε)» να βρίσκεται στην δεύτερη θέση και στην τρίτη ο «Άγιος Έρωτας».

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό:

  • ΑΛ ΤΣΑΝΤΙΡΙ ΝΙΟΥΖ 23,8%
  • ΑΓΙΟΣ ΕΡΩΤΑΣ 19,1%
  • ΤΟ ΣΟΙ ΣΟΥ (Ε) 14,5%
  • ΟΙ BOOMERS 14%
  • GRAND HOTEL (E) 9,4%
  • ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – AQUAMAN 5,9%
  • VIΠ – ΚΑΛΑ ΓΕΡΑΜΑΤΑ (Ε) 5,3%
  • ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ: ΜΟΝΑΚΟ – ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 4,1%
  • ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ: ΣΤΑ ΑΔΥΤΑ ΤΗΣ ΔΥΝΑΣΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΑΝΤ 3,7%
  • ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – ΒΑΣΙΚΟΣ ΥΠΟΠΤΟΣ 3,1%
  • ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ – ΜΠΕΡΔΕΜΑ ΑΠΟ ΚΟΥΝΙΑ 1,3%

LATE NIGHT: 

  • ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 18,6%
  • THE 2NIGHT SHOW 13,5%
  • ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – JUMANJI: ΚΑΛΩΣΗΡΘΕΣ ΣΤΗ ΖΟΥΓΚΛΑ 9,9%
  • ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ 8,7%
  • ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – ΕΝΑ ΣΚΛΗΡΟ ΦΙΛΙ ΓΙΑ ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ 7,2%
  • ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – Η ΤΡΙΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ: ΑΝΤΑΡΣΙΑ 2,6%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό:

  • ΑΛ ΤΣΑΝΤΙΡΙ ΝΙΟΥΖ 22,3%
  • ΤΟ ΣΟΙ ΣΟΥ (Ε) 15,1%
  • ΑΓΙΟΣ ΕΡΩΤΑΣ 14,7%
  • ΟΙ BOOMERS 14,6%
  • ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – AQUAMAN 7,5%
  • GRAND HOTEL (E) 7,2%
  • VIΠ – ΚΑΛΑ ΓΕΡΑΜΑΤΑ (Ε) 5%
  • ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – ΒΑΣΙΚΟΣ ΥΠΟΠΤΟΣ 3,1%
  • ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ: ΜΟΝΑΚΟ – ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 2,9%
  • ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ: ΣΤΑ ΑΔΥΤΑ ΤΗΣ ΔΥΝΑΣΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΑΝΤ 2,5%
  • ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ – ΜΠΕΡΔΕΜΑ ΑΠΟ ΚΟΥΝΙΑ 1%

LATE NIGHT: 

  • ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 18,6%
  • ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – JUMANJI: ΚΑΛΩΣΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗ ΖΟΥΓΚΛΑ 11,8%
  • THE 2NIGHT SHOW 10,1%
  • ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ 7,5%
  • ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – ΕΝΑ ΣΚΛΗΡΟ ΦΙΛΙ ΓΙΑ ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ 5,2%
  • ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – Η ΤΡΙΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ: ΑΝΤΑΡΣΙΑ 2,6%

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