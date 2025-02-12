Τηλεθέαση (11/2): MasterChef ή σειρές – Ποιο πρόγραμμα επέλεξαν οι τηλεθεατές;

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Τηλεθέαση

Η «μάχη» για την επικράτηση στην τηλεθέαση καλά κρατεί για την prime time και late night ζώνη των σταθμών.

Αναλυτικά, στην prime time της Τρίτης (11/2) την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε ο «Άγιος Έρωτας», ενώ ακολούθησαν το «Grand Hotel», «Οι Boomers» και «Η Γη της Ελιάς». Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκε το «Έχω Παιδιά», με τους «Boomers» να βρίσκονται στην δεύτερη θέση και στην τρίτη το «MasterChef».

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό:

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΕΡΩΤΑΣ 18,1%
  • GRAND HOTEL 17%
  • ΟΙ BOOMERS 17%
  • Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 16,3%
  • ΤΟ ΣΟΙ ΣΟΥ (Ε) 13,9%
  • MASTERCHEF 13,5%
  • ΕΧΩ ΠΑΙΔΙΑ 13,4%
  • Ο ΤΙΜΩΡΟΣ 12,7%
  • ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΕΚΔΙΚΗΣΗΣ 12,6%
  • ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ 6,3%
  • ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – Ο ΕΝΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΤΖΙΜΙ ΓΚΡΙΜΠΛ 1,4%
  • ΜΠΕΡΔΕΜΑ ΑΠΟ ΚΟΥΝΙΑ 1,3%

LATE NIGHT: 

  • THE 2NIGHT SHOW 20%
  • ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – A SIMPLE FAVOR 9,9%
  • ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – ΑΡΜΑΓΕΔΩΝ 6,6%
  • ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ 5,7%
  • MEGA STORIES 4,4%
  • ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ – REAL DETECTIVE 1,3%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό:

  • ΕΧΩ ΠΑΙΔΙΑ 17,8%
  • ΟΙ BOOMERS 17,7%
  • MASTERCHEF 16,6%
  • ΑΓΙΟΣ ΕΡΩΤΑΣ 16%
  • ΤΟ ΣΟΙ ΣΟΥ (Ε) 14,6%
  • GRAND HOTEL 13,8%
  • ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΕΚΔΙΚΗΣΗΣ 13,7%
  • Ο ΤΙΜΩΡΟΣ 12,5%
  • Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 11,4%
  • ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ 4,8%
  • ΜΠΕΡΔΕΜΑ ΑΠΟ ΚΟΥΝΙΑ 1,9%
  • ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – Ο ΕΝΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΤΖΙΜΙ ΓΚΡΙΜΠΛ 1,2%

LATE NIGHT:

  • THE 2NIGHT SHOW 20,4%
  • ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – ΑΡΜΑΓΕΔΩΝ 10,6%
  • ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – A SIMPLE FAVOR 7,7%
  • MEGA STORIES 4,4%
  • ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ 4,2%
  • ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ – REAL DETECTIVE 0,6%

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