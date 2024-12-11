Τηλεθέαση (10/12): Πρωτιά για «Γη της Ελιάς» και «The 2night Show» – Πώς διαμορφώθηκαν τα νούμερα στην prime time

Οι μετρήσεις για την τηλεθέαση της Τρίτης (10/12) αποτυπώνουν τις προτιμήσεις του κοινού για τα προγράμματα της prime time και late night ζώνης.
Στην prime time του γενικού κοινού ξεχώρισε η σειρά του MEGA, «Η Γη της Ελιάς», ενώ στη late night βγήκε πρώτο το «The 2night Show» στον ΑΝΤ1.
Από την άλλη, στην prime time του δυναμικού κοινού την πρωτιά κατέκτησαν οι «Boomers» στον ΑΝΤ1, ενώ στη late night ξεχώρισε το «Money Drop» στον ALPHA.
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό:
Prime time
- Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 20,3%
- GRAND HOTEL 19,1%
- BOOMERS 16,6%
- ΕΧΩ ΠΑΙΔΙΑ 14,9%
- ΤΟ ΣΟΙ ΣΟΥ (Ε) 14,1%
- Ο ΤΙΜΩΡΟΣ 13,3%
- Ο ΓΙΑΤΡΟΣ II 12,7%
- VIΠ – ΚΑΛΑ ΓΕΡΑΜΑΤΑ 9,7%
- ΦΑΡΜΑ 8,3%
- SURVIVOR 4,4%
- ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – Η ΤΕΛΕΙΑ ΧΗΜΕΙΑ 3,4%
- ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ – ΜΠΕΡΔΕΜΑ ΑΠΟ ΚΟΥΝΙΑ 1%
Late night
- THE 2NIGHT SHOW 14,4%
- MONEY DROP 10,7%
- ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – GOLD PURSUIT 9,5%
- 17 ΚΛΩΣΤΕΣ (Ε) 7,5%
- ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – GEMINI MAN 6,6%
- STATUS QUO – ΠΡΕΜΙΕΡΑ 4,8%
- ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – Η ΤΡΙΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ 4,2%
- ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ – REAL DETECTIVE 2,1%
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό:
Prime time
- BOOMERS 18,3%
- ΕΧΩ ΠΑΙΔΙΑ 17,2%
- ΤΟ ΣΟΙ ΣΟΥ (Ε) 15,7%
- Ο ΓΙΑΤΡΟΣ II 15%
- GRAND HOTEL 14,5%
- Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 12,8%
- Ο ΤΙΜΩΡΟΣ 12,2%
- VIΠ – ΚΑΛΑ ΓΕΡΑΜΑΤΑ 9,8%
- ΦΑΡΜΑ 9,3%
- ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – Η ΤΕΛΕΙΑ ΧΗΜΕΙΑ 3,4%
- SURVIVOR 2,6%
- ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ – ΜΠΕΡΔΕΜΑ ΑΠΟ ΚΟΥΝΙΑ 0,8%
Late night
- MONEY DROP 13,4%
- THE 2NIGHT SHOW 12,7%
- ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – GEMINI MAN 9%
- 17 ΚΛΩΣΤΕΣ (Ε) 6,3%
- ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – GOLD PURSUIT 6,2%
- ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – Η ΤΡΙΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ 3,7%
- STATUS QUO – ΠΡΕΜΙΕΡΑ 3,1%
- ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ – REAL DETECTIVE 1,6%