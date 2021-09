Τι θα δούμε στο Netflix τον Οκτώβριο – Όλες οι νέες κυκλοφορίες

Ο Οκτώβριος είναι προ των πυλών και το Netflix αναμένεται να μας αναγκάσει να μείνουμε μέσα στο σπίτι.

Η δημοφιλής streaming πλατφόρμα αποκάλυψε τις σειρές, τις ταινίες, τα ντοκιμαντέρ και τα animation που θα κυκλοφορήσουν μέσα στον επόμενο μήνα και, όπως όλα δείχνουν, οι 31 ήμερες του Οκτωβρίου δεν είναι αρκετές.

Στο ελληνικό Netflix έρχονται όλα τα επεισόδια από δύο θρυλικές sitcom σειρές της αμερικάνικης τηλεόρασης, το “Seinfeld” και το “The Office”.

Επίσης μέσα στον Οκτώβριο θα κάνει πρεμιέρα και η πολυαναμενόμενη 3η σεζόν της σειράς “You” (ΕΣΥ).

Πρεμιέρα και για την ταινία “The Guilty” με τον Τζέικ Τζίλενχαλ σε σενάριο του δημιουργού του “True Detective”, Νικ Πιζολάτο. Επίσης στο ελληνικό Netflix προστίθενται οι ταινίες “ΙΤ” και “Mad Max: Fury Road”.

Netflix: Τα highlights για τον Οκτώβριο του 2021

You (3ος Κύκλος)

Δεν είναι παρά οι ευγενικοί, τυπικοί γείτονες της διπλανής πόρτας. Παντρεμένοι πλέον και με ένα παιδί, ο Joe και η Love προσπαθούν να ζήσουν μια κανονική ζωή στο εύπορο Madre Linda. Όμως, οι παλιές συνήθειες δεν κόβονται εύκολα.

There’s Someone Inside Your House (Κάποιος Μπήκε στο Σπίτι σου)

Η Μακάνι και οι φίλοι της στο λύκειο Όσμπορν προσπαθούν να εντοπίσουν και να σταματήσουν έναν μασκοφόρο φονιά που αποκαλύπτει τα μεγαλύτερα μυστικά των μαθητών.

Pokémon the Movie: Secrets of the Jungle (Pokémon – Η Ταινία: Τα Μυστικά της Ζούγκλας)

Ο Κόκο μεγαλώνει στη ζούγκλα με ένα μοναχικό Ζαρούντ. Όταν γνωρίζει τους Ας και Πίκατσου, ανακαλύπτει τον κόσμο των ανθρώπων και μια πλεκτάνη που απειλεί το σπίτι του!

The Guilty (Ο Ένοχος)

Ένα αστυνομικός που υποβιβάζεται σε θέση χειριστή κέντρου έκτακτης ανάγκης παλεύει να σώσει μια γυναίκα που καλεί, σε μια μέρα με τρομακτικές αποκαλύψεις.

Locke & Key (2ος Κύκλος)

Το “Locke & Key” αφηγείται την ιστορία τριών αδερφών που, μετά τον φόνο του πατέρα τους, μετακομίζουν στο πατρικό του σπίτι, όπου ανακαλύπτουν ότι στο σπίτι υπάρχουν μαγικά κλειδιά που τους χαρίζουν πολλές δυνάμεις και ικανότητες.

The Office (U.S.)

Η αμερικανική εκδοχή της κωμικής σειράς του Ρίκι Τζερβέις που άφησε εποχή έρχεται στο ελληνικό Netflix.

Army of Thieves

Στο πρίκουελ του “Army of the Dead” μια μυστηριώδης γυναίκα στρατολογεί έναν τραπεζικό ταμία, τον Ντίτερ, για να τη βοηθήσει να ληστέψει τρία χρηματοκιβώτια στην Ευρώπη.

Netflix: Αναλυτικά όλες οι σειρές, οι ταινίες και τα ντοκιμαντέρ που κυκλοφορούν τον Οκτώβριο

Supergirl – Καινούριο επεισόδιο κάθε Πέμπτη

Riverdale – Καινούριο επεισόδιο κάθε Πέμπτη

1 Οκτωβρίου

Cursed

It

Seinfeld

Diana: The Musical

Forever Rich

Mad Max 2: The Road Warrior

Man of Tai Chi

Anatomy

Bloodshot

The Scorpion King 3: Battle for Redemption

Maid | Μίνι σειρά

Paik’s Spirit (1ος Κύκλος)

Scaredy Cats (1ος Κύκλος)

Shallow

The Guilty

The Seven Deadly Sins: Η Κατάρα του φωτός

3 Οκτωβρίου

Scissor Seven (2ος Κύκλος)

4 Οκτωβρίου

On my Block (4ος Κύκλος)

5 Οκτωβρίου

Escape the Undertaker

Luce

6 Οκτωβρίου

Bad Sport

Baking Impossible (1ος Κύκλος)

Love is Blind: Brazil (1ος Κύκλος)

La Veganza De Las Juanas (1ος Κύκλος)

There’s Someone Inside Your House

7 Οκτωβρίου

The Billion Dollar Code (1ος Κύκλος)

The Ingenuity of the Househusband (Νέα επεισόδια)

The Way of the Househusband (2ος Κύκλος)

8 Οκτωβρίου

A Tale dark & Grimm (1ος Κύκλος)

Grudge

Family Business (3ος Κύκλος)

Kin

House of Secrets: The Burari Deaths (1ος Κύκλος)

Pokémon the Movie: Secrets of the Jungle

Pretty Smart (1ος Κύκλος)

Mio Fratello, Mia Sorella

9 Οκτωβρίου

The Grudge

11 Οκτωβρίου

The Baby-Sitters Club (2ος Κύκλος)

12 Οκτωβρίου

Bright: Samurai Soul

Mighty Express (5ος Κύκλος)

The Movies that made us (3ος Κύκλος)

13 Οκτωβρίου

Fever Dream

Operation Hyacinth

Last Christmas

14 Οκτωβρίου

Another Life (2ος Κύκλος)

One Night in Paris

World Without

15 Οκτωβρίου

Karma’s World (1ος Κύκλος)

Little Things (4ος Κύκλος)

My Name (1ος Κύκλος)

The Forgotten Battle

Du Sie Er & Wir

The Trip

You (3ος Κύκλος)

A Few Good Men

16 Οκτωβρίου

Misfit: The Series (1ος Κύκλος)

Bad Boys for Life

19 Οκτωβρίου

W Jak Morderstwo

The Lodge

20 Οκτωβρίου

Found

Gabby’s Dollhouse (3ος Κύκλος)

Night Teeth

8 Rue De L’ Humanite

21 Οκτωβρίου

Flip a Coin- One Ok Rock Documentary

Insiders (1ος Κύκλος)

Komi Can’t Communicate (1ος Κύκλος)

Sex, Love and Goop (1ος Κύκλος)

Cowboy Bebop (anime) (1ος Κύκλος)

22 Οκτωβρίου

Adventure Beast

Dynasty (4ος Κύκλος)

Inside Job (1ος Κύκλος)

Little Big Mouth

Locke & Key (2ος Κύκλος)

Maya and the Three | Μίνι σειρά

More than Blue (1ος Κύκλος)

Roaring Twenties (1ος Κύκλος)

The Raincoat Killer (1ος Κύκλος)

26 Οκτωβρίου

Sex: Unzipped

23 Οκτωβρίου

The Office (U.S.) (Όλα τα επεισόδια)

The Twilight Saga: Breaking Dawn: Part 2

27 Οκτωβρίου

Nobody Sleeps in the Woods Tonight (2ος Κύκλος)

Sintonia (2ος Κύκλος)

28 Οκτωβρίου

Luis Miguel: El Serie (3ος Κύκλος)

The Motive

29 Οκτωβρίου