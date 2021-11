Μία από τις πιο ωραίες στιγμές στο χθεσινό The Voice ήταν όταν ο Πάνος Μουζουράκης πήρε το μικρόφωνο και ανέβηκε στη σκηνή.

Ο coach του talent show έκανε… καντάδα στον Σάκη Ρουβά. “Σάκη… you lied when you said you loved me” είπε ο Πάνος Μουζουράκης ενώ ο Σάκης Ρουβάς άνοιξε την αγκαλιά του.

Το βίντεο ανέβηκε στη σελίδα The Voice of Greece στο facebook με το σχόλιο “Εάν δεν είναι αυτό καντάδα…”