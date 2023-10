Ταινία για την ζωή της Priscilla δίπλα στον Elvis Presley – BINTEO

Πέρυσι, η βιογραφική ταινία του Baz Lurhmann για τον Elvis Presley έκανε θόρυβο, από το Met Gala μέχρι τη σεζόν των βραβείων. Φέτος, ήρθε η ώρα της Priscilla Presley να γίνει ταινία.

του Ιωσήφ Αβράμογλου

Η Sofia Coppola υπογράφει το σενάριο, τη σκηνοθεσία και την παραγωγή της ταινίας “Priscilla”, η οποία πηγάζει από τα απομνημονεύματα της Priscilla Beaulieu Presley του 1985, με τίτλο “Elvis and Me”. Η Cailee Spaeny, γνωστή από τους ρόλους της στις ταινίες “Mare of Easttown”, “Bad Times at El Royale” και “On the Basis of Sex”, θα πρωταγωνιστήσει στον ομώνυμο ρόλο. Επίσης, ο Jacob Elordi του “Euphoria” θα πρωταγωνιστήσει μαζί της στον ρόλο του βασιλιά του Rock n Roll.

Όταν η έφηβη Priscilla Beaulieu συναντά τον Elvis Presley σε ένα πάρτι στη Γερμανία, ο άνδρας που είναι ήδη ένας σούπερ σταρ γίνεται απροσδόκητος σε ιδιωτικές στιγμές: ένας συναρπαστικός έρωτας, ένας σύμμαχος στη μοναξιά, ένας ευάλωτος καλός φίλος. Μέσα από τα μάτια της Priscilla, η Sofia Coppola αφηγείται την αθέατη πλευρά ενός μεγάλου αμερικανικού μύθου στο μακρύ φλερτ και τον ταραχώδη γάμο του Elvis και της Priscilla, από μια γερμανική στρατιωτική βάση μέχρι την ονειρική έπαυλη της Graceland.

«Η ιστορία της ήταν τόσο ζωντανή στο μυαλό μου και οι εικόνες εκείνης της εποχής στο Μέμφις, της δεκαετίας του ’60. Είναι τόσο αμερικάνικο», δήλωσε ο Coppola στο Hollywood Reporter. «Και πάντα μου αρέσουν τα θέματα σχετικά με την αναζήτηση της ταυτότητας από τα έφηβα κορίτσια που ενηλικιώνονται».

Η σκηνοθέτης συνδέθηκε με την ιστορία της Priscilla ως κάποια που επίσης ενηλικιώθηκε στην τροχιά μιας μεγάλης καλλιτεχνικής προσωπικότητας: του πατέρα της Francis Ford Coppola. «Ξέρω από προσωπική εμπειρία πώς είναι να βρίσκεσαι μέσα σε μια οικογένεια του θεάματος» πρόσθεσε.

Η ταινία δείχνει μια πλευρά του Elvis που ίσως είναι δύσκολο να αποδεχθούν οι θαυμαστές του. Το φλερτ του με την Priscilla όταν εκείνη ήταν 14 ετών και εκείνος 24, την επιλογή των ρούχων της και της εμφάνισής της και το μαυρισμένο μάτι που της προκάλεσε κατά τη διάρκεια ενός… “μαξιλαροπόλεμου”, όπως δηλώθηκε. «Ήταν μια διαφορετική εποχή», δήλωσε η Priscilla Presley στο Hollywood Reporter. «Ζούσα στον κόσμο του. Ήθελα να τον ευχαριστήσω. Ήθελα να ταιριάξω. Ήθελα να διασκεδάζω μαζί του. Ήθελα να δω τι ήταν αυτό που του άρεσε».

Η ταινία “Priscilla” θα βγει στις αίθουσες στις 3 Νοεμβρίου 2023. Το φιλμ έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας στις αρχές Σεπτεμβρίου. Η παραγωγή ξεκίνησε το περασμένο φθινόπωρο στο Τορόντο.

Στην πρεμιέρα στη Βενετία, η Priscilla φάνηκε να συγκινείται και εθεάθη να σκουπίζει τα δάκρυά της στο τέλος της προβολής. Σε συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε δήλωσε: «Η Sofia έκανε καταπληκτική δουλειά».

«Ήμουν περισσότερο ακροατής στη σχέση μας», είπε. «Ο Elvis μου έβγαζε την καρδιά του με κάθε τρόπο, τους φόβους του, τις ελπίδες του, την απώλεια της μητέρας του, την οποία δεν ξεπέρασε ποτέ, μα ποτέ. Ήμουν το άτομο που πραγματικά, πραγματικά καθόταν εκεί για να τον ακούσει και να τον παρηγορήσει. Αυτή ήταν πραγματικά η σύνδεσή μας, παρόλο που ήμουν πολύ νεότερη… ήμουν τελικά μεγαλύτερη στη ζωή από ό,τι στους αριθμούς».

Και πρόσθεσε: «Ο κόσμος νομίζει ότι ήταν η έλξη, το σεξ. Καθόλου. Δεν έκανα σεξ μαζί του στη Γερμανία. Ήταν πολύ ευγενικός, πολύ μαλακός, πολύ τρυφερός, σεβόταν επίσης το γεγονός ότι ήμουν μόλις 14 ετών. Είμασταν περισσότερο στο μυαλό και στη σκέψη, αυτή ήταν η σχέση μας… Χτίσαμε μια σχέση, που συνεχίστηκε μέχρι που, ναι, έφυγα και δεν ήταν επειδή δεν τον αγαπούσα. Ήταν ο έρωτας της ζωής μου. Ήταν ο τρόπος ζωής του που ήταν τόσο δύσκολος για μένα και νομίζω ότι κάθε γυναίκα μπορεί να το καταλάβει αυτό, αλλά αυτό δεν αμαύρωσε τη σχέση μας. Εξακολουθούσαμε να παραμένουμε πολύ κοντά και φυσικά είχαμε την κόρη μας, την οποία φρόντιζα να την βλέπει συνέχεια. Ήταν σαν να μην αφήσαμε ποτέ ο ένας τον άλλον, αυτό θέλω να το ξεκαθαρίσω».

Το Estate Elvis Presley φέρεται να είναι δυσαρεστημένo με την Priscilla. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η ταινία έγινε χωρίς τη γνώση ή τη συγκατάθεση του Estate. Ένας εκπρόσωπος του δήλωσε μάλιστα σε πρακτορείο ότι η ταινία είναι «φρικτή».

Απαντώντας στην κριτική αυτή, η Priscilla Presley δήλωσε στο TMZ: «Είμαι πολύ ενθουσιασμένη που θα δω την μεταφορά του βιβλίου μου από την αριστουργηματική Sofia Coppola. Έχει μια τόσο εξαιρετική προοπτική και πάντα ήμουν θαυμάστρια της δουλειάς της. Είμαι σίγουρη ότι αυτή η ταινία θα παρασύρει τους πάντες σε ένα συναισθηματικό ταξίδι».

Η Elvis Presley Enterprises απέρριψε επίσης τα αιτήματα να συμπεριληφθεί η μουσική του Presley στην ταινία. «Δεν τους αρέσουν τα έργα που δεν είναι δικής τους προέλευσης και προστατεύουν το προϊόν τους», δήλωσε η Coppola στο THR. «Αλλά αυτό μας έκανε να γίνουμε πιο δημιουργικοί».

